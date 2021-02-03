Состоялось второе заседание Координационного совета форума партнерства Россия - Африка

Москва, 3 февраля. Второго февраля в формате видеоконференции состоялось второе заседание Координационного совета (КС), созданного при Секретариате Форума партнерства Россия - Африка (6+).

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, руководитель секретариата, посол по особым поручениям Олег Озеров, руководитель КС, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, исполнительный директор Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) Анна Беляева, директор Института Африки РАН, член-корреспондент Ирина Абрамова, представители российских министерств и ведомств, ведущих компаний и бизнес-организаций.

В своем обращении Михаил Богданов обратил внимание участников заседания на необходимость скорейшего завершения работы над планом мероприятий по подготовке и проведению второго саммита Россия - Африка, запланированного на 2022 год, а также значимости доработки концепции саммита и его содержательного наполнения.

Выступившие на заседании Александр Стуглев, Олег Озеров, Анна Беляева и другие подробно рассказали о проделанной работе по подготовке саммита и о планах на ближайшее будущее.

"2021 год во многом станет определяющим для всего комплекса российско-африканского сотрудничества. Перед Советом стоят две большие задачи: подготовка второго Саммита Россия - Африка, а также проведение в течение 2021-2022 гг. серии мероприятий в формате Россия - Африка, которые создадут базис для успешного проведения встречи в верхах. В ходе второго заседания мы укрепились во мнении, что добиться всех задач на российско-африканском направлении можно лишь в тесной координации органов власти и других заинтересованных структур", - отметил Александр Стуглев.

В рамках мероприятия также прозвучали выступления сенатора Российской Федерации, члена Комитета СФ по экономической политике, председателя Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары Игоря Морозова, заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальи Бочаровой, директора департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития Российской Федерации Александра Дианова, заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павла Шевцова.

В ходе состоявшейся дискуссии был обсужден широкий круг проблем, касающихся концепции второго саммита, подготовки и принятия проектов итоговых документов для их дальнейшего согласования с африканскими партнерами. Большое внимание было уделено вопросу совершенствования механизмов, реализуемых и запланированных к осуществлению проектов с африканскими партнерами с учетом накопленного, в том числе и зарубежного опыта, а также разработки "дорожных карт" сотрудничества на 2021-2022 гг.

Принято решение утвердить в целом проект перечня мероприятий в формате Россия - Африка с учетом предложений по результатам первого заседания Координационного совета.

В рамках заседания в формате видеоконференции также состоялось подписание соглашения между Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки, Фондом Росконгресс и ООО "Национальный бренд" о взаимодействии по вопросам продвижения товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом.