Музейно-исторический комплекс будет создан в парке неолитических поселений в Югре

ТАСС, 3 февраля. В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на урочище "Барсова Гора" будет организован музейно-исторический комплекс с туристической тропой с дислокацией от эпохи неолита и до настоящего времени. В этом урочище сосредоточены сотни памятников археологии, включая городища, могильники и святилища. Около 15 локаций, которые будут располагаться вдоль тропы, покажут объекты древних поселений, обитавших на урочище более 7 тыс. лет назад, сообщили в пресс-службе администрации района в среду.

"Первый этап включит в себя строительство музея и малого круга (маршрута), второй этап - строительство большого круга. Концепция интересная. Ее необходимо дополнить объектами животного мира и дополнительными, свидетельствующими о быте народов, проживавших несколько веков на данной территории. Кроме того, уже сейчас можно работать над проектом виртуального тура по данной территории и растиражировать его по стране", - цитирует пресс-служба главу Сургутского района Андрея Трубецкого.

15 локаций на маршрутах рядом с уникальными объектами урочища будут оснащены информационными табличками и зонами виртуальной реальности, отметили в пресс-службе. Музейный комплекс будет включать в себя фондохранилище размером порядка 300 метров, который позволит вернуть экспонаты, находящиеся сейчас в Екатеринбурге. Весь комплекс планируется создать в течение трех лет, при этом проектирование - уже в этом году, добавили в пресс-службе.

В презентации, опубликованной на сайте администрации района, отмечается, что этот проект увеличит поток туристов, даст новые рабочие места и расскажет об урочище не только как об археологическом парке с большим количеством памятников, но и о месте с "экологичным использованием объекта и стильными решениями его презентации".

Урочище "Барсова Гора" -- природно-археологический парк рядом с поселком Барсово в нескольких километрах к западу от Сургута - самого крупного города Ханты-Мансийского автономного округа. На протяжении 8 км здесь выявлено 66 городищ, свыше 300 стоянок и селищ, 8 могильников, святилища, клады, эти памятники отражают историю заселения Среднего Приобья на протяжении семи тысячелетий. Также на территории урочища расположены редкие виды растений, внесенные в Красные книги Тюменской области и Югры. В начале 2021 года бренд "Урочище Барсова Гора" начал участвовать в конкурсе "Топ-1000 культурных и туристических брендов России", идет народное голосование.