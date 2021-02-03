Объем внешней торговли города Шэньчжэнь вырос на 2,4% в годовом исчислении

ТАСС, 3 февраля. Объем внешней торговли города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая по итогам прошлого года вырос на 2,4% в годовом исчислении до 3,05 трлн юаней (порядка $473 млрд). Об этом со ссылкой на данные местной таможни сообщили в среду в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

В частности, экспорт из города увеличился на 1,5% до 1,7 трлн юаней, а импорт зарубежных товаров составил 1,35 трлн юаней с ростом на 3,6%, отметили в дипмиссии.

"Частные компании сыграли стабилизирующую роль в развитии внешней торговли города. Объем их внешней торговли по итогам 2020 года составил 1,81 трлн юаней, что на 5,7% больше в годовом исчислении", - сказано в сообщении.

В генконсульстве отметили, что на фоне распространения эпидемии на мировом рынке наблюдается рост спроса на электронику. В связи с этим экспорт из Шэньчжэня компьютеров, аудио- и видеотехники, бытовой техники и игровых приставок в прошлом году вырос на 7,9% до 317,3 млрд юаней.

"При этом город значительно нарастил товарооборот со странами вдоль "Пояса и пути"*. Объем торговли товарами с ними составил 673,47 млрд юаней (рост на 2,1%), что стало рекордным показателем с момента выдвижения этой инициативы в 2013 году", - отметили в дипломатической миссии.

О городе

Шэньчжэнь - город в провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики. По состоянию на 2019 год его население вплотную приблизилось к 12 млн. По данным ООН, Шэньчжэнь входит в первую пятерку городов мира по темпам прироста населения. Согласно ряду авторитетных рейтингов, Шэньчжэнь входит в число самых технологичных городов мира, а также в число лучших китайских городов для ведения бизнеса.

Об инициативе "Пояс и путь"

Об инициативе "Пояс и путь" председатель КНР Си Цзиньпин впервые объявил во время визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 года. Инициатива "Пояс и путь" — крупнейший инфраструктурный проект в истории. Он охватывает 63% населения мира и 40% мирового валового внутреннего продукта. Планируемый общий объем инвестиций в эту глобальную проектную сеть - более $1 трлн.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.