МТС подключила Toyota и Lexus к интернету вещей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Оператор поставляет концерну Toyota SIM-чипы, которые встраиваются в автомобиль непосредственно на этапе производства. Встроенный чип обеспечивает бесперебойную передачу данных, необходимых для функционирования приложений Toyota/Lexus Connected Services.

Через приложение владельцы автомобилей смогут отслеживать местоположение машины, удаленно контролировать ее техническое состояние, записываться на сервис и ТО, удаленно строить и загружать маршрут в штатную навигационную систему, а также вовремя получать напоминания и помощь в экстренной ситуации.

«Подключенные автомобили – один из ключевых трендов транспортной индустрии. Телематика интересна и производителям, и конечным пользователям. Автоконцернам такие решения, как IoT Connected Car, позволяют легко настраивать модели использования трафика под индивидуальный цикл поставки автомобилей и комплектующих и профиль потребления конечных пользователей. Водители же получают сервис качественно нового уровня. Например, подключенную машину проще найти на огромных парковках торговых центров, она даст знать, если ее захотят эвакуировать, позволяет удаленно проверить пробег перед записью на ТО или прогреть машину, не выходя из квартиры», – отметил директор IoT департамента МТС Михаил Козлов.

Первыми моделями с SIM-чипами на российском рынке станут кроссовер Toyota RAV4 и седан Lexus ES. Новые автомобили также будут оснащены точками доступа Wi-Fi, которые оператор обеспечит трафиком. В течение первого года водитель будет получать 10 Гигабайт интернета в месяц бесплатно, рассказали в компании.

МТС уже несколько лет реализует проекты по подключению автомобилей к интернету вещей, в том числе для Geely, Renault и Nissan. По данным оператора, на текущий момент компания подключила на этапе производства более 100 тыс. машин.