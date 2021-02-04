"Русский Уголь" сообщил о 12% росте добычи каменного угля в СФО

ТАСС, 4 февраля. О 12% росте добычи каменного энергетического угля марок "Д", "Г" и "ДГ" на разрезах Красноярского края и Хакасии сообщила входящая в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь".

"По итогам 2020 года на предприятиях компании в СФО было добыто 7,6 млн тонн каменного угля, что на 800 тыс. тонн больше результатов по добыче этого вида топлива в 2019 г. – 6,8 млн тон", - рассказал представитель компании.

Основными драйверами роста угледобычи в СФО в 2020 году стали разрез Кирбинский в Хакасии и разрез Саяно-Партизанский в Красноярском крае. При этом на обогатительной фабрике разреза Степной в Хакасии на 8% - до 4,4 млн тонн – выросла переработка каменного энергетического угля.

Сибирский каменный уголь пользуется спросом как на мировом, так и на внутреннем рынках. Его используют для нужд генерирующих компаний, структур ЖКХ, промышленных предприятий и частных домохозяйств. Этот вид твердого топлива отгружается также в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.