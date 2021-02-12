В "Синопек" и "Роснефть" рассказали об итогах успешной 14-летней совместной работы

Москвы, 12 февраля. В настоящее время ОАО "Удмуртнефть" (Udmurtia Petroleum Corp., UDM) является крупнейшим совместным нефтегазовым проектом между Китаем и Россией. В течение 14 лет китайская нефтехимическая корпорация "Синопек" (Sinopec Corp.) и российская нефтяная компания "Роснефть" сотрудничают в рамках этого проекта придерживаясь принципа взаимной выгоды. Тесное взаимодействие и скоординированные действия обеих компаний обеспечивают уверенное развитие предприятия "Удмуртнефть" с соблюдением действующих законов и норм. Стороны строго придерживаются требований ПБОТОС (Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды), соблюдая корпоративные и социальные обязательства, заботятся о здоровье работников, содействуют культурному обмену и дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Китаем и Россией. Взаимовыгодное сотрудничество в целях эффективной разработки зрелых нефтяных месторождений Прошло более 50 лет с момента запуска нефтедобывающего предприятия "Удмуртнефть" в 1967 году. В 2006 году акционерами предприятия, стали компании "Синопек" и "Роснефть". Сторонами были определены приоритетные направления о развития предприятия, включая увеличение объемов запасов нефти, развитие наземной инфраструктуры, повышение эффективности нефтедобычи и улучшение энергосбережения. Для этого стороны увеличили инвестиции в геологоразведочные работы, бурение новых скважин и развитие соответствующей инфраструктуры.

Во время многократных посещений ОАО "Удмуртнефть" эксперты "Синопек" совместно с работниками предприятий проводили круглые столы по эффективной разработке зрелых месторождений, а также давали консультации по использованию буровых установок и энергосберегающих двигателей китайского производства. Благодаря совместным усилиям обеих сторон годовой объем добычи поддерживается на уровне 6 млн тонн, при этом совокупный объем добычи нефти с 2006 года – начала работы под управлением "Синопек" и "Роснефть" – составляет на данный момент более 88 млн тонн. Обеспечение промышленной безопасности, охрана труда, окружающей среды и забота о здоровье работников В ОАО "Удмуртнефть" строго соблюдаются международные стандарты HSE, при этом деятельность предприятия отвечает требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 (подтверждающий технологическую и экологическую безопасность) и OHSAS 18001:2007 (стандарт охраны здоровья и обеспечения безопасности труда), а также национальным стандартам Российской Федерации. На предприятии регулярно проводятся встречи по вопросам защиты окружающей среды, охраны труда и безопасности производства, а также для прогнозирования и оценки воздействия промышленного производства на окружающую среду. Отдел HSE компании "Удмуртнефть" постоянно проводит контроль состояния окружающей среды. В 2020 г. внешним независимым аудитором была проведена проверка промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. Аудитор отметил, что руководители и работники ОАО "Удмуртнефть" являются профессионалами и обладают высокой сознательностью, в компании сформирована развитая корпоративная культура, а сотрудники неукоснительно соблюдают стандарты HSE.