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Эксперты национальной премии "Серебряный лучник" выбрали лучшие проекты 2020 года

По количеству зарегистрированных проектов абсолютный лидер – новая номинация, которую ввели на один год – «Антикризисные коммуникации в период пандемии»

Москва, 4 февраля. 217 проектов было допущено к конкурсу (12+) в этом году. Более половины проектов регионального значения, отправленные на конкурс региональными дирекциями. 10% проектов поданы государственными структурами, 10% носят международный характер, являются масштабными акциями с вовлечением соотечественников, проживающих в иностранных странах. Более 30% являются онлайн-проектами с охватом от нескольких тысяч до нескольких миллионов участников.

По количеству зарегистрированных проектов абсолютный лидер – новая номинация, которую ввели на один год – «Антикризисные коммуникации в период пандемии» - 30 проектов. На втором месте  номинация «Продвижение технологий будущего» - 25 проектов. Далее – «Культурно-просветительские проекты» (24), «Благотворительность» (22) и «Маркетинговые коммуникации» (22), «Развитие и продвижение территорий»(19).

В этом году компаниям пришлось работать в особых условиях изоляции и ограничений, тем не менее, при снижении общей активности, крупнейшие компании представили 17 проектов в номинации «Корпоративная социальная ответственность», партнером которой в 2021 году выступает Трубная металлургическая компания (ТМК).

 «На фоне пандемии ТМК существенно перестроила бизнес-процессы, чтобы сохранить здоровье сотрудников и их семей, при этом обеспечить непрерывность производства. В то же время мы, как и многие другие компании, не отгородились от всего мира, а наоборот помогали социальным и медицинским учреждениям в регионах нашего присутствия противостоять коронавирусу. Корпоративная социальная ответственность — особенно в условиях пандемии — стала необходимым условием устойчивости бизнеса. Чтобы привлечь внимание к этой новой реальности, мы решили поддержать в этом году номинацию по КСО на премии «Серебряный Лучник». Убеждены, что представленные проекты позволят компаниям-участникам обменяться своим уникальным опытом и перенять наилучшие практики», — отметил директор по корпоративным коммуникациям ТМК Федор Климкин.

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