МТС Банк – в ТОП-3 по темпам прироста портфеля кредитных карт

ТАСС, 5 февраля. Консалтинговое агентство Frank RG представило результаты исследования "Рынок розничных банковских услуг: портфели". МТС Банк в тройке лидеров по приросту портфеля кредитных карт − второе место. Прирост на 01.01.2021 года составил 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Портфель кредитных карт банка на 01.01.2021 года достиг 21,4 млрд рублей, что позволило войти в ТОП-10 банков.

"Данные показатели – результат эффективной работы банка с большими данными, быстрого запуска конвергентных предложений клиентам цифровой экосистемы МТС, роста цифровых каналов продаж до 30% на декабрь 2020 года. Кроме того, оптимальная риск-политика позволила предложить надежным клиентам более выгодные условия, что увеличило в два раза средний чек", - рассказали в пресс-службе МТС Банка.

Значительный прирост стал возможен в том числе и за счет грамотной стратегии работы с действующими клиентами банка: 45% клиентов получили увеличение лимита в 1,8 раз в течение года после получения кредитной карты. Положительную роль сыграли также привлекательные условиям по действующим картам, выгодные программы лояльности, внедрение нового продукта – рефинансирование кредитных карт на сумму до 500 тысяч рублей.

Банк продолжит активно развивать направление банковских карт, делая акцент на их доступности и персонализированных предложениях для различных целевых аудиторий в удобных им каналах коммуникации.