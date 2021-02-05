Более 50 тыс. зрителей посмотрели мастер-классы Музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

Москва, 5 февраля. Завершился пятый день десятидневной образовательной программы IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова (12+). Мастер-классы уже провели Вероника Джиоева, Дмитрий Корчак, Ильдар Абдразаков и Василий Ладюк.

Общее количество просмотров мастер-классов уже превысило 50 тыс. Наибольшее количество зрителей – из России, Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Ирака, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

"Я очень рад, что нам удалось организовать и провести мастер-классы, несмотря на все трудности, с которыми сегодня сталкивается весь мир. Мы только на середине пути, но нам уже открылся широкий горизонт возможностей. Благодаря онлайн-трансляции за проектом следит весь мир, и мне звонили уже несколько руководителей зарубежных театров, европейских агентств и театров России. Впереди участников мастер-классов ждут сюрпризы: интересный коуч в дополнительных мастер-классах 9 и 10 февраля; кто-то получит приглашение на прослушивание, кто-то сможет поучаствовать в мастер-классах в Европе, а кому-то может посчастливиться стать частью оперной труппы одного из крупных театров России", – поделился художественный руководитель Фестиваля Ильдар Абдразаков.

Трансляция всех событий в режиме реального времени проходит на портале "Культура РФ", в группе Art of Opera ВКонтакте, а также в блогах Фонда (на YouTube-канале и ВКонтакте). Все записи доступны для просмотра до 11 февраля.

Образовательная программа Фестиваля продолжится мастер-классами, которые проведут Ильдар Абдразаков и Василий Ладюк (6 февраля), Екатерина Семенчук и Юсиф Эйвазов (7 февраля).

8 февраля на сцене Большого зала Консерватории состоится Гала-концерт "Ильдар Абдразаков и друзья", в котором примут участие коучи проекта – Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак и другие артисты, а также лучшие участники мастер-классов.

А 9 и 10 февраля пройдут дополнительные мастер-классы.

ТАСС – информационный партнер