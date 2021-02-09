"Ингосстрах": количество обращений по телемедицине увеличилось в 64 раза

Москва, 9 февраля. По данным "Ингосстраха", в 2020 году количество обращений по телемедицине увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019 годом. В течение прошлого года в отдельные периоды отмечались всплески, в частности, весной – в разгар пандемии – популярность дистанционных медицинских консультаций выросла в 10 раз относительно февраля 2020 года. Осенью также зафиксирован всплеск обращаемости: октябрь – 22 %, ноябрь – 23 %, декабрь – 19 % всех обращений за 2020 г.

Наиболее востребованы телемедицинские услуги были у жителей Москвы (30% от общего количества обращений), Санкт-Петербурга (9%), Алтайского края (5 %), Смоленской области (4 %).

По статистике "Ингосстраха", в 2020 году 38% пациентов обращались за консультацией к терапевтам, 13% – к педиатрам, 6% – к гастроэнтерологам, 7% – к гинекологам, 6% – к неврологам, 6% – к эндокринологам. В 87% случаев помощь требовалась взрослым людям, в остальных 13% врачи консультировали родителей по поводу здоровья детей.

"Как показывает практика, потенциал развития российского рынка телемедицинских технологий очень велик, даже несмотря на существующие законодательные ограничения. Особенно очевидно это стало в период пандемии коронавируса, когда спрос на дистанционные медицинские консультации существенно вырос. На наш взгляд, в ближайшее время они составят серьезную конкуренцию очным повторным приемам. Кроме того, это отличный способ позаботиться о безопасности пациентов в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также сэкономить их время и деньги, не теряя при этом в эффективности", – сказал заместитель генерального директора по ДМС СПАО "Ингосстрах" Дмитрий Попов.

Клиенты "Ингосстраха" могут воспользоваться телемедицинскими консультациями как в рамках корпоративных программ ДМС, так и розничного продукта "Телемед Бизнес", который был запущен еще в 2018 году, а в период пандемии претерпел значительные изменения. В частности, стоимость полиса была снижена до 1,8 тыс. рублей. Кроме того, было расширено покрытие в части получения консультаций профильных специалистов – кардиолога, эндокринолога, дерматолога, оториноларинголога, аллерголога-иммунолога и многих других. Клиенты компании могут обратиться за помощью к дежурному врачу и терапевту (или педиатру); получить помощь в интерпретации результатов лабораторных и инструментальных исследований; воспользоваться опцией психологической поддержки; получить рекомендации по здоровому образу жизни и питанию; обратиться за консультацией по уходу, питанию и режиму дня ребенка. Помимо этого, в покрытие включено альтернативное медицинское мнение. Услуга предоставляется практикующим лицензированным врачом-специалистом в рамках плановой консультации на основании сканированных копий медицинских документов (выписок из истории болезни, медицинских заключений и др.), направленных через мобильное приложение.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.