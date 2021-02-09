Промышленные сбросы ММК в водные объекты прекращены в 2018 году

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат прекратил промышленные сбросы в водные объекты с 2018 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании, комментируя отчет Счетной палаты об эффективности мер по экологической реабилитации водных объектов.

По данным Счетной палаты, Магнитогорск попал в число городских агломераций с наибольшими объемами сброса загрязненных стоков.

"Промышленные сбросы комбината в водные объекты полностью прекращены в ноябре 2018 года. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию замкнутого цикла оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя и защитной дамбы. Инвестиции в проект составили 645 млн рублей", - цитируют в пресс-службе слова директора основного промышленного предприятия Магнитогорска ПАО "ММК" Павла Шиляева.

По данным пресс-службы, качество воды в реке Урал сегодня позволяет реализовывать проект по расширению биологического разнообразия в акватории реки. С ноября 2018 года в Магнитогорское водохранилище было выпущено более 600 тысяч мальков различных видов речных рыб.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.