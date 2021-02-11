ВСК дарит скидки до 29% на свои продукты в честь дня рождения компании

МОСКВА, 11 февраля. В честь 29-летия со дня основания Страховой Дом ВСК дарит всем новым клиентам-физическим лицам скидку на страховую защиту.

11 февраля на полисы автокаско, страхования путешествующих за рубеж, страхования имущества физических лиц (кроме продукта "Домашний помощник"), страхования от несчастных случаев действует скидка 29%.

Акция продолжится и в последующие дни. Так, в период с 12 по 21 февраля 2021 года автокаско можно будет приобрести с дисконтом 15%, скидка на ВЗР составит – 29%, защиту имущества физических лиц можно будет оформить тоже с выгодой в 29%, а цена на полис от несчастных случаев станет на 25% ниже.

Скидка доступна только при покупке через дистанционные сервисы компании. Для получения преимущества необходимо в мобильном приложении или интернет-магазине ввести промокод "ВСК29лет".

11 февраля Страховому Дому ВСК исполняется 29 лет. Офисы компании расположены во всех субъектах России, что позволяет эффективно сопровождать договоры страхования по всей стране. Более 30 млн человек и 500 тыс. предприятий уже воспользовались продуктами и услугами ВСК. Через дистанционные сервисы компании можно не только приобрести продукты по всем самым актуальным видам страхования, но и урегулировать страховое событие в режиме онлайн. Уже сейчас у клиентов есть возможность меньше тратить времени на поездки в офис ВСК для покупки полиса и урегулирования убытков. В мобильном приложении "ВСК страхование" реализован полностью дистанционный цикл обслуживания по каско, онлайн-урегулирование также доступно для страхования имущества физлиц, квартир и страхования от несчастного случая.

Скидка не распространяется на случаи пролонгации договоров страхования.

Подробные условия акции.

О компании

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.