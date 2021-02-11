"Россети Тюмень" улучшили электроснабжение ведущего IT-проекта нефтедобычи России

ТАСС, 11 февраля. АО "Россети Тюмень" в срок завершило капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ "Когалым – Уральская" на севере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в условиях аномальных январских морозов. Как сообщили в четверг в управлении по связям с общественностью компании, эта линия электропередачи питает объекты ПАО "НК "Лукойл" - одного из ключевых потребителей в Югре.

"Несмотря на то, что столбик термометра опускался ниже отметки минус 40 градусов Цельсия, специалисты когалымского филиала "Россети Тюмень" переустановили опоры ЛЭП на новый фундамент, заменили грозозащитный трос, установили спиральную арматуру, гасители вибрации, изоляторы. Стоимость проекта составила 1,8 млн рублей", - уточнили в управлении.

Таким образом энергетики повысили надежность электроснабжения производственного процесса в цехах одного из трех наиболее крупных месторождений НК "Лукойл" в Западной Сибири – Южно-Ягунского, на котором нефтяниками реализована интегрированная модель цифровизации производства. Она признана лучшим IT-проектом в отечественной нефтегазовой промышленности и вошла в ТОП-3 в мире по количеству элементов, добавили в управлении.

"Все мероприятия ремонтной кампании направлены на повышение эксплуатационных характеристик электросетевого оборудования, поддержание надежности и качества электроснабжения конечных потребителей, обеспечивающих экономическое благосостояние региона", – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО "Россети Тюмень" Антон Битуев.

В целом, объем ремонтной программы филиала на 2021 год составит порядка 124 млн рублей. На текущий год в зоне ответственности филиала Когалымские электрические сети запланирован ремонт более 80 тыс. метров линии электропередачи, а также трансформаторов и другого оборудования подстанций.