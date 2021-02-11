Ctrl2GO развивает экосистему решений для цифровизации промышленных предприятий

Москва, 11 февраля. Группа компаний Ctrl2GO продолжает развивать направление цифровой трансформации промышленности: Clover Group меняет название на Сtrl2GO Solutions и начинает предоставлять IT-услуги полного цикла – от разработки и поставки программных решений до консалтинга и системной интеграции.

Основным фокусом Ctrl2GO Solutions как на российском, так и на зарубежных рынках станет создание и внедрение решений, а также развитие компетенций для цифровизации промышленных предприятий в различных отраслях: от транспорта и машиностроения до энергетики и нефтегазового сектора. В компании сформирован новый подход к цифровой трансформации производства – это концепция комплексной цифровизации для повышения эффективности работы сотрудников, производственных процессов и управления активами предприятий.

Для реализации такого подхода Ctrl2GO Solutions существенно расширяет линейку решений и услуг. Теперь помимо интеллектуальной системы риск-ориентированного управления производственными активами SmartMaintenance, позволяющей сократить простои оборудования до 22% и снизить затраты на аварийный ремонт в 3 раза, в ней появились решения для повышения производительности и безопасности труда на предприятии (SmartTeam), оперативного управления технологическими процессами (SmartAdviser), отслеживания процесса работы предприятия и своевременного реагирования на внештатные ситуации (SmartControlCenter). Расширение спектра компетенций и решений позволит Ctrl2GO предоставлять IT-услуги полного цикла, включая консалтинг, разработку программного обеспечения, поставки и системную интеграцию.

Важно отметить, что SmartMaintenance - отечественный софт, который входит в реестр ПО Минкомсвязи РФ. Платформа имеет модульную структуру и содержит гибридные инженерно-математические MX-модели, что позволяет обеспечить высокую степень адаптации к специфике задач клиента. Решение работает на любом виде оборудования при условии доступа к шине данных и уже доказало свою эффективность в совместных проектах со многими крупными компаниями из разных отраслей промышленности, включая энергетику, металлургию и железнодорожное машиностроение.

“Новое название отражает и смену стратегии компании, и появление универсального набора решений для любых задач по цифровизации предприятий. Помимо этого, оно даст нам возможность использовать единый бренд для реализации проектов, и подчеркнет связь с материнским брендом, с которым нас объединяет не только организационная структура и долгая история всестороннего сотрудничества, но и общность взглядов и подходов к цифровой трансформации промышленности с помощью современных технологий,” - сказал ​​​​​​генеральный директор Ctrl2GO Solutions, операционный директор Ctrl2GO Александр Дмитриев.​​​​​​

В 2020 году в бизнесе Clover Group произошли масштабные изменения. Была проведена реструктуризация компании, значительно усилилось направление развития и внедрения решений, продуктовая разработка платформенных технологий была вынесена в отдельную компанию. Компания активно развивала бизнес за рубежом - стартовали сразу несколько крупных проектов, были заключены партнерские соглашения в ОАЭ, Саудовской Аравии, Австралии и Канаде.

Международная группа компаний Ctrl2GО предоставляет комплексные цифровые решения в области Индустрии 4.0. Объединяет квалифицированных инженеров и разработчиков, в активе – собственные изобретения и прикладные программы, а также патенты в сфере цифровых решений для внедрения в машиностроении, транспорте и сельском хозяйстве, добывающей и металлургической промышленности, электроэнергетике. Компания реализует проект «Карбон»: разработан комплекс инновационных технологических решений для дистанционного измерения CO2, который позволяет ученым отслеживать экологическую ситуацию в стране, а бизнесу – точнее определять уровень выбросов и защититься от трансграничных налогов. Входит в ТОП-3 крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России по данным рейтинга CNews.

Ctrl2GO Solutions — глобальный провайдер систем интеллектуального анализа данных для повышения операционной эффективности предприятий, входит в Группу компаний Ctrl2GO. Предоставляет услуги консалтинга, разрабатывает и внедряет цифровые решения на основе больших данных, искусственного интеллекта, машинного обучения и нейросетей. Клиентами компании являются крупнейшие предприятия в энергетическом секторе, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, металлургии, машиностроении в России, СНГ, Европе, Азии и Северной Америке. Входит в ТОП-100 крупнейших IT-компаний России по версии CNews.