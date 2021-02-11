Более 150 тыс. зрителей посмотрели мастер-классы Ильдара Абдразакова и его друзей

Москва, 11 февраля. Десятого февраля в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского завершилась образовательная программа IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова (12+).

Мастер-классы в рамках образовательной программы проходили с 1 по 10 февраля. Коучами программы стали Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак и Дмитрий Вдовин. 78 молодых талантливых исполнителей прошли онлайн-отбор и были приглашены к личному участию в проекте. 14 из них были приглашены к участию в гала-концерте "Ильдар Абдразаков и друзья", который прошел на сцене Большого зала консерватории 8 февраля.

"Все события образовательной программы IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова транслировались онлайн и вызвали огромный интерес зрителей по всему миру – видео собрали более 150 тыс. просмотров из России и 40 стран. Все записи мастер-классов и гала-концерт остаются доступными на официальном YouTube-канале Фонда Ильдара Абдразакова", - говорится в сообщении организаторов события - фонда Абдразакова.

Концертная часть Фестиваля начнется 27 мая 2021 года. Подробная информация о предстоящей концертной программе IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова будет опубликована в ближайшее время.

ТАСС – информационный партнер.