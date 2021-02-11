Всероссийское общество глухих заключило соглашение с "Почтой России"

ТАСС, 11 февраля. Всероссийское общество глухих (ВОГ) и АО "Почта России" заключили соглашение, направленное на развитие доступности инфраструктуры и услуг для людей с нарушениями слуха. 10 февраля 2021 года соответствующий документ подписали президент ВОГ Станислав Иванов и генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.

"Для нас самая главная задача — сделать мир полностью доступным и удобным для неслышащих граждан России. Так, например, уже есть Приказ МВД РФ, согласно которому среди сотрудников полиции обязательно должны быть специалисты, знающие русский жестовый язык, есть целая программа доступности финансовых услуг для глухих — при Банке России создана рабочая группа, которая разрабатывает новые правила и стандарты. Теперь мы совместно будем делать удобной и доступной нашу почту — один из главнейших в стране сервисов, одну из крупнейших организаций. Именно через “Почту России” глухие по всей стране получают наш журнал “В едином строю”. Уверен, что в ближайшем будущем на почте глухому человеку не только будет удобно получить пенсию, посылку или отправить телеграмму, но почтовые отделения станут доступны для успешного трудоустройства инвалидов по слуху, что позволит существенно улучшить ситуацию с трудозанятостью глухих по всей России", - сказал Иванов.

Президент ВОГ добавил, что сотрудничество с "Почтой России" поможет устранить коммуникативные барьеры, которые возникают перед людьми с нарушениями слуха при использовании различных популярных услуг.

Акимов отметил, что работа над адаптацией инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья ведется с 2016 года: "Это долгий процесс, и впереди еще много задач. Мы благодарим Всероссийское общество глухих за отклик и готовность помогать нам в планировании дальнейших изменений. Содействие такой активной профильной организации существенно ускорит наш прогресс и позволит избежать ошибок, выбрать наиболее оптимальные решения".

По словам Акимова, "Почта России" является одной из крупнейших сетей в мире и для нее важно создание среды, основанной на уважении и равенстве по отношению к клиентам.

ВОГ поможет Почте адаптировать ее услуги и инфраструктуру — в том числе отделения и рабочие места — для глухих и слабослышащих людей. Почта, в свою очередь, будет способствовать их трудоустройству.

С 2016 года "Почта России" модернизировала более 8000 отделений. Так, в них появились входные пандусы, напольные тактильные указатели, контрастная разметка на ступенях и вывески, выполненные шрифтом Брайля. В 2020 году Почта запустила для сотрудников новый обучающий курс по обслуживанию людей с инвалидностью и правильному взаимодействию с ними. На сегодняшний день в организации работает 5000 человек с инвалидностью.

ВОГ — вторая крупная российская организация по защите прав и интересов людей с инвалидностью, с которой работает Почта. В ноябре 2020 года компания заключила соглашение с Всероссийским обществом инвалидов.

Справка

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 42 000 точек. Ежедневно их посещают 6 млн человек.

Почта — один из крупнейших работодателей в стране: штат сотрудников насчитывает 335 000 людей, из них 5000 — с инвалидностью. Более 65% из них работают в почтовых отделениях.

"Почта России" развивает инклюзивную среду с учетом положений Конвенции ООН о правах инвалидов и действующего законодательства Российской Федерации. В 2019–2020 гг. Почта инвестировала в развитие доступной среды более 480 млн рублей.

Инвалиды по слуху и зрению, а также маломобильные граждане могут воспользоваться услугами почты на дому или найти на сайте и в мобильном приложении "Почты России" ближайшее к своему дому отделение, адаптированное к обслуживанию людей с инвалидностью.

Всероссийское общество глухих (ВОГ) — общероссийская общественная организация людей-инвалидов с полной или значительной потерей слуха. Была создана в РСФСР (СССР) в 1926 году и в этом году празднует 95-летний юбилей.

Главнми задачами ВОГ являются выражение, защита прав и законных интересов граждан РФ с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в общество. В центре внимания ВОГ — вопросы реализации гражданских прав, доступности информации и различных услуг, получения образования и профессиональной подготовки, занятости и трудоустройства, качественного медицинского обслуживания и социального обеспечения, доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также учреждений культуры.

Членами ВОГ являются около 90 000 граждан с нарушениями слуха. ВОГ имеет 82 региональных, более 800 местных отделений на всей территории Российской Федерации.