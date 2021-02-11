МТС испытала выделенную 5G-ready сеть на ветроэлектростанции Росатома

ТАСС, 11 февраля. Телекоммуникационная компания МТС и АО "Гринатом", ИТ-интегратор госкорпорации "Росатом", в рамках пилотного проекта развернули комплексные цифровые сервисы на базе выделенной технологической сети Private LTE/5G-ready на территории Кочубеевской ветроэлектростанции АО "НоваВинд", объединяющего ветроэнергетические активы "Росатома".

"Сеть Private LTE/5G-ready объединила сразу несколько технологических сервисов: групповой видео- и голосовой связи, геолокации сотрудников, телеметрии для удаленного сбора данных с датчиков и электросчетчиков, интеллектуальной видеоаналитики для мониторинга условий безопасности труда. На сети также задействована система для контроля работы ветроэнергетических объектов и их приемки в эксплуатацию в дистанционном режиме с помощью AR-очков", - говорится в сообщении МТС и "Гринатома".

Протестированные решения на ветроэлектростанции позволят автоматизировать производственные процессы, сократить издержки, повысить эффективность бизнеса и улучшить условия работы людей. В будущем выделенная технологическая сеть, построенная на оборудовании Ericsson, может быть оперативно масштабирована до стандарта 5G, говорится в сообщении.

Выделенная технологическая беспроводная сеть Private LTE/5G-ready, предназначенная для цифровизации и автоматизации технологических процессов, объединяет различные датчики, элементы производственной экосистемы и ИТ-инфраструктуры предприятия в единый защищенный контур. Это обеспечивает стабильность, повышенную надежность и безопасность всех элементов производства.