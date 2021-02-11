Спикер свердловского Заксобрания награждена медалью святых Царственных страстотерпцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вручил председателю свердловского Заксобрания Людмиле Бабушкиной медаль святых Царственных страстотерпцев I степени. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

11 февраля 2021 года в день Собора Екатеринбургских святых состоялись празднования в честь 136-летия образования Екатеринбургской епархии.

"Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина приняла участие в епархиальном собрании, на котором митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вручил ей высшую награду Екатеринбургской епархии – медаль святых Царственных страстотерпцев 1 степени. Митрополит поблагодарил председателя областного парламента за плодотворное сотрудничество, пожелал ей крепости духа и божьего благословения. В свою очередь Людмила Бабушкина высказала слова признательности и благодарности владыке и духовенству Екатеринбургской митрополии за большую честь быть удостоенной высокой наградой", - говорится в сообщении.

Председатель регионального парламента поздравила владыку Евгения с назначением главой Екатеринбургской митрополии и вручила ему памятный подарок.

"Я поздравляю сегодня все духовенство и верующих, жителей нашего региона с таким знаковым событием – 136-летием Екатеринбургской епархии. <…> Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекцией, и органы власти, и епархия делают все возможное, чтобы с одной стороны помочь людям материально, с другой стороны поддержать их духовно. Огромное значение имеет деятельность культурно-просветительского центра "Царский" и Музея святой Царской Семьи для всего региона и для каждого человека в отдельности. Здесь оказывается поддержка и одеждой, и питанием, и что самое главное – добрым словом", - приводят в сообщении слова Бабушкиной.

О епархии

Екатеринбургская епархия ведет свою историю с 1885 года, когда указом императора Александра III Екатеринбургское викариатство было отделено от Пермской епархии и приобрело статус самостоятельной епархии. Это был первый случай в России, когда в одной губернии имелись две самостоятельные епархии.

В 1986 году из состава Екатеринбургской епархии были выделены приходы Курганской области. В 2011 году Екатеринбургская епархия была преобразована в митрополию, в составе которой пять епархий: Екатеринбургская, Нижнетагильская, Каменская, Серовская и Алапаевская.