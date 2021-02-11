Корпорация развития Среднего Урала расширяет возможности для нефтегазовых компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) расширяет возможности кластера для представителей нефтегазовых компаний и готова принять их в индустриальном парке "Богословский" на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор КРСУ Максим Прачик на форуме ОПК-ТЭК 2021.

"Для нас форум имеет практическое значение. КРСУ представляет инфраструктурные возможности для компаний отрасли на примере индустриального парка "Богословский". Организация такого рода форума - интересный пример межотраслевого сотрудничества. Мы расширяем возможности нашего кластера для взаимодействия и решения задач. Правительство региона, создаёт условия для развития данного направления", - сказал он.

Гендиректор добавил, что три резидента парка являются партнерами нефтяных компаний. "Мы заинтересованы в привлечении новых партеров и инвесторов в индустриальный парк", - уточнил Прачик.

Территория опережающего социально-экономического развития в Краснотурьинске Свердловской области — первая ТОСЭР на Урале. Благодаря этому статусу, полученному 19 сентября 2016 года, в городе уже создано более 300 рабочих мест. В моногороде при поддержке Корпорации развития Среднего Урала реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский" на территории 86 га.

ОПК-ТЭК 2021

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера.

Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.