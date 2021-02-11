МТС и РУДН запустили онлайн-платформу для изучения русского языка как иностранного

Москва, 11 февраля. Платформа предназначена для взрослых и детей, которые изучают русский для подготовки к экзаменам, использования языка в профессиональной и деловой среде, онлайн-общения и других целей. Специальный алгоритм строит персональную программу занятий каждого ученика исходя из уровня знаний и целей обучения. По словам Ярослава Смирнова, руководителя направления МТС Образование, результатом партнерства МТС и РУДН стал продукт, сочетающий в себе технологичность и университетский уровень преподавания.

Студенты могут выбрать самостоятельные, групповые или индивидуальные занятия при помощи видеосвязи с преподавателем. Учиться можно с любого типа устройств, воспользовавшись сайтом или скачав приложение для iOS и Android.

Образовательная часть проекта разработана Российским университетом дружбы народов и позволяет не только овладеть грамматикой и расширить словарный запас, но и погружает ученика в историю и культуру России. Преподаватели используют коммуникативную методику: с первого занятия обучение ведется на русском языке, что помогает быстро привыкнуть к звучанию речи и предупреждает возникновение языкового барьера.

"МТС продолжает развивать направление образовательных онлайн-сервисов, востребованность которых резко возросла в 2020 году. В будущем тренд цифровизации образования не просто сохранится, а станет определяющим для развития сферы. Мы видим перспективу в локальных платформах, способных быстро адаптироваться под меняющиеся потребности, а также объединении ресурсов IT-компаний и государственных учебных заведений: у первых есть технологические мощности, а у вторых — опытные преподаватели и проверенные методики, - отмечает руководитель направления МТС Образование Ярослав Смирнов. - При выборе предмета обучения свою роль сыграли федеральные проекты по популяризации русского языка и экспорту образования: в результате их реализации мы ожидаем приток иностранных студентов".

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