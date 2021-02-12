Тюменский проект бесконтактной идентификации водителя прошел тестирование

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Проект ученых Тюменского индустриального университета по идентификации водителей транспортных средств через распознавание лица, прошел тестирование и находится на стадии апробации. Об этом сообщила ТАСС ректор университета Вероника Ефремова в кулуарах форума ОПК-ТЭК 2021.

"Проект находится на стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт, обладающий минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями), прошел тестирование на автомобиле. В настоящее время ведутся работы по интеграции системы распознавания лиц с бортовыми системами автомобиля и терминалом спутникового мониторинга", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, партнером университета в апробации проекта - компания ООО "76 Ойл Тюмень". "На их транспорте будет проводиться дальнейшее тестирование разработки. Вузом также принято решение апробировать данный на системах доступа в парковочные пространства университета", - пояснила Ефремова.

По замыслу ученых, в автомобиль будет устанавливаться камера и терминал по мониторингу транспорта, соединенный с интернетом, с помощью которого изображение будет передаваться в систему по распознаванию лиц.

ОПК-ТЭК 2021

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" (18+) проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера.

Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.