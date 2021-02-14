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Тюменский губернатор поздравил с Днем святого Валентина пару, живущую вместе 61 год

Александр Моор рассказал в социальной сети "ВКонтакте" о секрете семейного счастья на примере супругов Вальковских

ТАСС, 14 февраля. Губернатор Тюменской области Александр Моор в социальных сетях опубликовал поздравление с Днем святого Валентина, рассказав о паре, которая живет вместе уже 61 год.

"В чем секрет семейного счастья? Ответ на этот вопрос для себя точно знают Людмила Александровна и Владимир Егорович Вальковские. Прожив вместе 61 год, они говорят, что самое важное - уважать друг друга, уметь договариваться и подставить плечо, когда это нужно. Как женатый человек я полностью согласен", - написал глава региона во "ВКонтакте" в воскресенье.

Вальковские встретились в 1959 году на танцах в селе Червишево Тюменской области после возвращения Владимира из армии. Через год пара поженилась, рассказал в соцсетях Моор.

"Желаю всем, кто сегодня рядом с любимым человеком, пронести счастливые отношения через десятилетия, а тем, кто еще не встретил вторую половину, обязательно найти свою любовь", - написал губернатор.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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