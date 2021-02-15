Акции ММК вошли в топ-10 лучших в России

ТАСС, 15 февраля. В десятку наиболее привлекательных для инвесторов российских бумаг вошли акции ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Об этом сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК" со ссылкой на рейтинг ценных бумаг российских эмитентов, составленный аналитиками "РБК Инвестиции" с точки зрения наибольшей дивидендной привлекательности.

"Как поясняют составители рейтинга, при его формировании учитывалась дивидендная доходность акций для инвесторов, а также динамика роста дивидендов и котировок соответствующих акций. В результате в топ-10 вошли бумаги ПАО "ММК", которые по итогам последних пяти лет стабильно демонстрировали высокую динамику в части выплаты дивидендов и биржевой цены. Средневзвешенная доходность акций ММК составила 9,96, коэффициент прироста дивидендов – 1,43", - сказано в сообщении. В управлении добавили, что это одни из лучших показателей среди российских компаний.

Выплата высоких дивидендов акционерам компании является одним из приоритетов финансовой политики ММК. "Наши стратегические инициативы направлены на максимизацию общего дохода для всех наших акционеров, – комментирует начальник управления финансовых ресурсов ПАО "ММК" Мария Никулина. – Наша дивидендная политика предусматривает выплату не менее 100% свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 1.0x. Группа постоянно генерирует достаточный денежный поток и подтверждает свою приверженность утвержденной дивидендной политике". Так, по итогам 4 квартала и 12 месяцев 2020 года компания рекомендовала выплату дивидендов в размере 0,945 рубля за одну акцию, что соответствует 114% от свободного денежного потока.

Рейтинг "РБК Инвестиций" – не первый случай высокой экспертной оценки привлекательность акций ММК. "Так, в 2020 году ПАО "ММК" заняло третье место среди металлургических компаний мира по уровню совокупной акционерной доходности (TSR – total shareholder return) в рейтинге Value Creators 2020, опубликованном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG). TSR ММК составил 40% – высший показатель среди металлургических компаний России, третье место среди всех российских компаний и третье место среди металлургических компаний мира", - сказано в сообщении.