Минэкономразвития поддержал РСПП в борьбе с "вечнозелеными" патентами

ТАСС, 15 февраля. Министерство экономического развития России подготовило проект ведомственного приказа, который ограничит возможности фармацевтических компаний в патентовании производных от уже запатентованных ранее химических соединений в целях пролонгации легальной монополии на производство медицинских препаратов. Эта инициатива расценивается как долгожданный ответ регулятора на неоднократные предложения со стороны российского бизнеса и, в частности, Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

В комитете оценили стремление Минэкономразвития России начать борьбу с так называемым двойным патентованием и выразили надежду на то, что ведомство и в дальнейшем будет прислушиваться к экспертному мнению бизнес-сообщества.

Так, в мае 2019 года председатель правления Некоммерческого партнерства "Сообщество пользователей авторских и смежных прав", а ныне заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов рассказал о проблеме двойного патентования в обращении к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, где отметил, что в фармотрасли порядка 75% патентов выданы на изобретения, не имеющие новизны.

По словам Семенова, из-за сложившейся ситуации в 2019 году коммерческий и государственный сектор закупили лекарств иностранного производства на 19,6 млрд долларов. Если проблема двойного патентования будет решена, эти расходы существенно снизятся, а на российский рынок смогут выйти качественные препараты по существенно низкой цене. "Мы рассчитываем, что приказ Минэкономразвития ограничит практику двойного патентования. Мы не раз подчеркивали, что "вечнозеленые патенты" уже не вопрос частных интересов тех или иных компаний, а значимая социальная проблема - дефицит дешевых лекарств лишает людей возможности получить необходимую медицинскую помощь", - отметил Семенов.