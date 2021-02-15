Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку офтальмологической клинике на 10,1 млн рублей

Москва, 15 февраля. Офтальмологическая клиника "ОфтаКИТ" получила 10,1 млн рублей лизинговой поддержки от Корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба КМСП.

"Дочернее общество Корпорации МСП Региональная лизинговая компания Ярославской области предоставила ООО "Офтальмологическая клиника инновационных технологий" ("ОфтаКИТ") поддержку на приобретение в лизинг офтальмологического лазерного аппарата. Сумма финансирования составила 10,1 млн рублей. Лизинговая поддержка оказана в рамках продукта "Устойчивое развитие", - говорится в сообщении.

"ОфтаКИТ" оказывает услуги от диагностики до необходимого лечения, включая хирургическое. Офтальмологический лазерный аппарат приобретается с целью привлечения новых клиентов, оказания высокотехнологичных услуг, не доступных в настоящий момент на территории Ярославской, Костромской, Вологодской, Ивановской и других ближайших областях.

"К концу 2021 года сеть региональных лизинговых компаний, созданных при участии Корпорации МСП, обеспечит объем льготного лизингового финансирования в размере не менее 9,2 млрд рублей согласно федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.

Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в рамках мероприятий по преодолению последствий коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Продукт действовал до 31 января 2021 года и предусматривал более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тыс. рублей была снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев был увеличен максимальный срок лизинга. А также была установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости был снижен авансовый платеж.