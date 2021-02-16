ТАСС, 16 февраля. Турецкий актив ПАО "ММК" установил рекорд по производству горячеоцинкованного проката. Как сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей акционерного общества, в январе 2021 года на линии горячего оцинкования MMK Metalurji на площадке в Дертйоле (Турция) было произведено 42 316 тонн продукции, что стало абсолютным рекордом для отдельно взятого агрегата по всей Группе ММК.

"Всего за первый месяц 2021 года две линии горячего оцинкования турецкого актива ПАО "ММК" в Дертйоле (Dortyol) и Диловасы (Dilovasi) произвели 78 613 тонн горячеоцинкованного проката – самый большой месячный объем за историю работы MMK Metalurji", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что добиться рекордных показателей для линии агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в Дертйоле MMK Metalurji способствовало усовершенствование технического оснащения агрегата: были внедрены инженерные решения по увеличению скорости линии. Кроме того, проведенная в 2019-2020 года модернизация линий оцинкования помогла ввести в производство новую линейку продукции толщиной полосы до 4,00 мм GI с покрытием до 600 граммов на кв. метр.

По словам генерального директора ПАО "ММК" Павла Шиляева, предприятию в Турции удалось расширить сортамент и улучшить структуру принимаемых заказов благодаря совместной и слаженной работе производственной, технической и сбытовой служб.

"Как результат, в январе был сформирован портфель заказов на горячеоцинкованный прокат, позволивший турецкому активу Группы ММК достигнуть рекордных результатов", - отметил он. Павел Шиляев также добавил, что MMK Metalurji постоянно ведет работу по совершенствованию производственных процессов и привлечению новых производственных заказов с учетом потребностей рынка.

В управлении сообщили, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней вызовы, а также введение ограничений на перемещение грузов из-за карантинных мер, турецкий актив ПАО "ММК" показал хорошие операционные и финансовые результаты. Так, по итогам года показатель EBITDA составил $34 млн, что двукратно превысило плановый уровень благодаря росту продаж на фоне успешной реализации стратегии по диверсификации и повышению рентабельности. "Решения, сформированные в период значительных карантинных ограничений 2-го квартала 2020 года, позволили компании своевременно и наиболее полно ответить на резко выросший спрос после отмены карантина во втором полугодии, предлагая на рынок весь спектр своей продукции без каких-либо производственных ограничений", – отметил генеральный директор MMK Metalurji Денис Квасов.

О предприятии

MMK Metalurji – современный металлургический комплекс на территории Турецкой Республики. С 2011 года 100% акций компании принадлежит ПАО "ММК". Комплекс в Турции включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Искендеруне, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Стамбуле. Комплекс в Искендеруне также включает в себя морской порт, способный принимать суда водоизмещением до 100 тыс. тонн. В 2020 году продажи MMK Metalurji выросли