Цифровое решение по распознаванию азбуки Брайля используют почти во всех регионах России

Москва, 17 февраля. Цифровое решение по распознаванию азбуки Брайля Angelina braille reader используют уже в 82 регионах России. Программа была разработана Ильей Оводовым в рамках международного конкурса АСИ World AI & Data Challenge (6+) и вошла в топ-список проектов форума "Сильные идеи для нового времени" (6+), организованного АСИ и Фондом Росконгресс в ноябре 2020 года.

К внедрению решения уже подключилась 41 специализированная школа для слепых и слабовидящих, а также библиотеки и некоммерческие организации. На сайте сервиса зафиксировано около 50 тыс. просмотров, более 6 тыс. пользователей ознакомились с программой и распознали с ее помощью более 12 тыс. брайлевских документов. Такую статистику на совещании в Общественной палате Российской Федерации по вопросу реализации проекта "Цифровое решение распознавание Азбуки Брайля" привела директор Центра цифрового развития АСИ Вера Адаева.

Востребованность Angelina braille reader отметила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая. "Каждое решение, которое разрабатывается в пользу детей и родителей, очень важно в жизни незрячих людей. Мы провели несколько встреч по обучению использованию решения и его развитию с представителями школ Ассоциации образовательных организаций для обучающихся с нарушением зрения, на которых было решено апробировать решение с максимальным охватом. Конечно, развитие любого продукта важно обсуждать и совершенствовать, и я благодарна Илье Оводову, АСИ и Общественной палате за возможность выстраивания такого конструктивного диалога", – сказала Диана Гурцкая.

"В этом году мы планируем дополнительно вынести на конкурс отдельные подзадачи, направленные на распознавание сложных символов, физических и химических формул. Если найдутся достойные решения, дальше будем обсуждать с Ильей Оводовым варианты интеграции полученных наработок", - сообщила Вера Адаева. Она также отметила, что, помимо внедрения решения Ильи Оводова, существуют системные задачи, которые требуют внимания. "Это вопросы, связанные с качеством образования, наличием педагогов в школах с инклюзивным образованием, знающих шрифт Брайля, материальным обеспечением, равенством обеспечения средствами реабилитации", – подчеркнула Адаева.

По словам Ильи Оводова, программа создавалась, в первую очередь, для преподавателей, которые работают с учениками и проверяют большие объемы домашних работ, написанных на шрифте Брайля, а также для родителей, которые еще недостаточно хорошо освоили шрифт Брайля, но уже хотят принимать активное участие в образовательном процессе своих незрячих детей.

"Самым ярким откликом для меня было, когда один из пользователей сервиса написал, что ждал эту программу всю жизнь. Но встречаются и такие отзывы, где люди говорят, что не получается пользоваться программой. Нужно учитывать, что на качество работы сервиса влияют как четкость фотографии и ее расположение, так и освещение, при котором эта фотография была сделана. Мы будем работать над тем, чтобы таких требований программа предъявляла меньше и пользоваться ей было удобно всем", - поделился Илья Оводов.

Он рассказал, что в марте выйдет новая версия с удобным интерфейсом, в которой добавятся две функции: у пользователей появится возможность видеть то, что он распознал ранее, и не загружать страницы каждый раз повторно, а также рядом с переводом будет отображаться исходный брайлевский текст. "О востребованности последней функции мне сказали сами незрячие люди", – уточнил разработчик.

Оводов напомнил, что программа представлена с открытым исходным кодом, и любой программист может присоединиться к ее доработке. Например, к развитию сервиса уже подключились добровольцы, которые добавили латышский и греческий языки. Ранее программа распознавала русский, английский, узбекский языки и математические символы.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок предложила разработчикам провести масштабную апробацию решения на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). "Социальный госуниверситет, который я возглавляю, выступает ресурсным учебно-методическим центром и для ребят с инвалидностью является флагманом социального образования. Мы не только сможем интегрировать все цифровые сервисы в систему обучения, но и методически поддержать решение, если понадобится", – подчеркнула Наталья Починок.

По словам председателя правления Новосибирской областной организации Всероссийского общества слепых Яны Логвиненко, сейчас активно создаются условия для инклюзивного образования в колледжах и вузах, и эта программа является отличным шагом к развитию инклюзивного пространства. "Мы сразу включились в апробацию решения и разослали ссылку на него всем нашим активным пользователям. Представители детей-инвалидов, которые стоят на учете в нашей организации, были рады появившемуся сервису, потому что помнят, с каким трудом мы пытались внедрить изучение Брайля для родителей. Надеюсь, благодаря этому решению родители незрячих детей смогут полностью контролировать процесс обучения", – поделилась Яна Логвиненко.

Среди регионов России, которые пока еще не подключились к внедрению решения, - Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Севастополь.