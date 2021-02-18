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Стартует производство источников энергии по Neutrinovoltaic технологии

Источники тока в первую очередь предназначены для электроснабжения индивидуальных домашних хозяйств
Генеральный директор Neutrino Energy Group Хольгер Торстен Шубарт Neutrino Deutschland GmbH
Описание
Генеральный директор Neutrino Energy Group Хольгер Торстен Шубарт
© Neutrino Deutschland GmbH

Москва, 18 февраля. Немецко-американская компания Neutrino Energy Group подписала первое лицензионное соглашение с крупной швейцарской компанией на производство источников энергии Neutrino Power Cube®, преобразующих электроэнергию из окружающей среды. Масштабируемые автономные источники тока в первую очередь предназначены для электроснабжения индивидуальных домашних хозяйств.

В начале января 2021 года свойства на преобразование электромагнитных излучений в электрический ток, заявленные в патенте, подтверждены Шведской королевской академией наук: исследования проводились под руковдством профессора Viktoria Martin по запросу DAIMLER, что показывает интерес автомобильных концернов к новым инновационным решениям, в особенности к проекту Pi Car – электромобиль без розетки.

Согласно подтвержденным данным, расчетное значение доступной энергии на 1 м2 составляет более 19 Вт*сек. Эта энергия поступает постоянно и повсюду только посредством нейтрино из космоса на Землю. Создание многослойного наноматериала из чередующихся слоев графена и легированного кремния для конвертации энергии позволяет производить компактные преобразователи. Возможность получения электричества от нейтрино подтверждается результатами экспериментов COHERENT в лаборатории Ок-Ридж (США), в которых участвуют и российские ученые (ИТЭФ им. А.И. Алиханова, МИФИ и МФТИ). Доказано, что нейтрино низких энергий участвуют в слабых взаимодействиях с ядрами веществ.

Колебания атомов графена под действием теплового и электромагнитного излучения, в том числе нейтрино, проявляются в виде графеновых волн, которые при контакте со слоями кремния высвобождают электроны и генерируют электрический ток.

Holger Thorsten Schubart, СЕО Neutrino Energy Group комментирует: "Наноматериалы на основе графена предлагают технологию, основанную на квантовой механике, для преобразования практически неисчерпаемого источника чистой космической энергии в постоянный ток. В настоящее время мы разрабатываем корпуса для электрических устройств, в которых эта технология уже напрямую интегрирована, и над созданием самозарядных электромобилей на той же технологической основе".

 

 

 

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