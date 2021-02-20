Глеб Сорокин назначен вице-президентом и членом правления МТС Банка

Москва, 20 февраля. ПАО "МТС-Банк" объявляет о назначении Глеба Сорокина на должность вице-президента, члена правления, руководителя Инвестиционного блока с 20 февраля 2021 года. Решение о назначении принято 18 февраля 2021 года на заседании совета директоров МТС Банка.

Сорокин работает в МТС Банке с 2016 года и возглавляет департамент операций на финансовых рынках Инвестиционного блока.

"За время работы Глеб показал отличные результаты: интегрировал инвестиционный бизнес в бизнес-структуру банка, под его руководством разработаны новые инвестиционные продукты для корпоративных клиентов, объем портфеля ценных бумаг банка вырос в 2,5 раза. В новой должности он продолжит отвечать за развитие инвестиционно-банковских услуг, работу с ключевыми клиентами банка, а также курировать направление ценных бумаг, валютных операций, торгового финансирования и корреспондентских отношений. Желаем Глебу новых успешных проектов и отличных результатов", — отметила вице-президент, директор департамента по работе с персоналом МТС Банка Дарья Капранова.

"В первую очередь хочу поблагодарить Совет директоров и руководство банка за оказанное мне доверие. За годы работы в МТС Банке проведена большая работа по упорядочиванию инвестиционного бизнеса и его интеграции как в структуру бизнес-процессов внутри банка, так и в структуру группы компаний АФК "Система". На новой должности планирую фокусироваться на улучшении цифрового клиентского опыта в части инструментов финансового рынка, создании новых инвестиционных продуктов и финансовых сервисов для B2C и B2B сегментов. Уверен, что вместе с нашей командой профессионалов, которой могут позавидовать многие конкуренты, мы добьёмся цели – стать лучшим цифровым банком в России", — прокомментировал Сорокин.

Благодаря его руководству департаментом операций на финансовых рынках инвестиционного блока в декабре 2020 года МТС Банк стал лауреатом ежегодной премии Cbonds Awards в двух номинациях: "Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе" за организацию выпуска Segezha Group и "Лучшая сделка первичного размещения в сегменте "Связь и коммуникации" в качестве соорганизатора выпуска АФК "Система".

Сорокин работает в сфере финансов и инвестиций с 1993 года. До прихода в МТС Банк с 2010 по 2015 годы руководил департаментом торговых операций на финансовых рынках в Commerzbank. С 2003 в течение семи лет занимал должность начальника управления рынков капитала в Dresdner bank. Ранее работал в Росбанке и других финансовых учреждениях.

В 1998 году Сорокин окончил Всероссийский заочный финансово-экономический по специальности "Финансы и кредит".

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".