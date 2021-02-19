"Главстрой" открывает продажи второго этапа ЖК "Береговой"

Москва, 19 февраля. АО "Главстрой" сообщает, что 20 февраля 2021 года откроются продажи квартир второго этапа жилого квартала на Москве-реке "Береговой", расположенного в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк по адресу: Береговой проезд, вл. 2-3.

20 февраля в "Береговом" будут открыты продажи 782 квартир, 75% которых обладают уникальными для исторической Москвы видовыми характеристиками. Панорамное остекление подчеркнет виды на Москву-реку, благоустроенную набережную и динамичные центр столицы "Большой Сити".

"В линейке планировочных решений только эргономичные и функциональные пространства с акцентом на удобство, свободу и удовольствие. На выбор предложены квартиры площадью от 40 кв.м до 200 кв.м., с учетом разнообразных сценариев для жизни, работы и отдыха каждого члена семьи. Все квартиры будут продаваться с чистовой отделкой", - сообщили в АО "Главстрой".

Планировочные решения "Берегового" характеризуются функциональным назначением спален, которые могут выполнять разные функции: хобби-рум, рабочий кабинет, детская. Объединяет пространство квартиры просторная кухня-гостиная, которая является центром притяжения и зоной отдыха для всей семьи или дружеской компании. Предусмотрен формат распашных планировок с комнатами по разную сторону от гостиной. А также классический вариант с отдельной большой кухней и гостиной комнатой.

Отдельно можно выделить 26 пентхаусов, часть из которых обладают собственными террасами, где установлены шезлонги для отдыха, предусмотрено пространство под открытую кухню и обеденную зону, а также зона для чилаута с камином.

Второй этап ЖК "Береговой" -- это проект премиум-класса. Концептуально он продолжает тему реки, культовых городов у воды: роскошного Лондона, иконического Манхэттена, высотного Чикаго. "Береговой" представляет собой уникальный архитектурный комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций высотой от 8 до 27 этажей. В этом ансамбле здания-доминанты гармонично взаимодействуют со средне- и низкоэтажными секциями, что позволило добиться самых престижных видов на Москву-реку и город, но при этом сохранить приватную атмосферу клубного комплекса премиум-класса.

Премиальный уровень проекта поддерживают материалы отделки фасадов. Сочетание анодированного алюминия и стекла придает зданиям современный, дорогой и элегантный вид. Фактурное остекление фасадов напоминает ограненный бриллиант, а алюминий ассоциируется с белым золотом. Жилой комплекс станет украшением "Большого сити". Дизайн внутренних пространств продолжит архитектурную концепцию комплекса. Работая над проектом, архитекторы выбрали стиль, который всегда будет стильным и актуальным, при этом подчеркнет все достоинства проекта.

В рамках второй очереди ЖК "Береговой" "Главстрой" планирует строительство 6 социальных объектов, пять из которых формируют современный образовательный кластер, состоящий из 2 школ на 1100 и 650 мест, 3 детских садов на 150, 100 и 50 человек. В состав второго этапа также входит поликлиника на 250 посещений со спортивным комплексом и бассейном. Это шестиэтажное здание с подземным паркингом, стилизованное под общую концепцию нового квартала. А также подземный паркинг, и коммерческую инфраструктуру на первых этажа с выходом на пешеходную набережную. В рамках социокультурной программы парков в жилых кварталах "Главстрой" для второго этапа "Берегового" разработана концепция собственного парка площадью более 2,5 га.

О жилом квартале на Москве-реке "Береговой"

ЖК "Береговой" - расположен на береговой линии Москвы-реки, в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк по адресу Береговой проезд, вл.2-3. "Береговой" - это все в комплексе: городской кластер с комплексной инфраструктурой для современной жизни. Проект предполагает создание 740 рабочих мест. На территории 32 га появятся жилые дома, образовательный кластер с обучением от дошкольного возраста до ВУЗа, спортивный комплекс, поликлиника, сеть променадов, стрит-ритейл с магазинами, ресторанами, кафе-кондитерскими, парк для прогулок и активного отдыха, закрытые дворики, комьюнити-клуб и авторские входные группы с уютными лобби. "Береговой" - один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных. Одним из ключевых центров притяжения ЖК "Береговой", доминантой локации, станет километровая пешеходная набережная, которая станет продолжением Филевской набережной. Вместе их протяженность составит 6 км. В локации "Берегового" доступны все виды транспорта и при этом нет перегруженных автомагистралей. В пешей доступности находятся станции метро: "Фили" и "Шелепиха", а также одноименная станция МЦК - "Шелепиха".

Об АО "Главстрой"

Компания АО "Главстрой" основана в 1995 году. Ведет свою историю с создания в 1954 году Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС Главного управления по жилищному и гражданскому строительству г. Москвы. Компания осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Акцент делается на комплексном развитии территорий. Градостроительные проекты компании формируют эффективную городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития локаций присутствия. В настоящее время компания реализует проекты общей площадью 1,5 млн кв.м, в стадии проектирования находится порядка 500 тысяч кв.м. "Главстрой" реализует социокультурную программу парков в проектах компании.