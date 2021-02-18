Всероссийский высокогорный "Ледовый марафон" пройдет в Чеченской Республике

Москва, 18 февраля. 21 и 22 февраля 2021 года Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике представляет Всероссийский "Ледовый марафон" (6+) в районе высокогорного озера Кезеной-Ам. В уникальном забеге примут участие 250 спортсменов-любителей и профессионалов со всей страны.

Соревнования пройдут на высоте 2 тыс. м над уровнем моря в одном из самых удивительных мест Чеченской Республики – ущелье заснеженных гор Северного Кавказа на озере Кезеной-Ам. Нетронутая природа, чистый воздух и необыкновенная зимняя панорама вдохновят участников марафона на новые победы.

Маршрут забега пройдет по горной местности в районе озера Кезеной-Ам. Организаторы предложат спортсменам выбрать одну из пяти дистанций: классическую марафонскую – 42,2 км; полумарафон 21 км, а также 14 км, 7 км и детскую в 1 км. Приоритетом при проведении соревнований будет комфорт и безопасность всех участников.

Марафон, безусловно, станет знаменательным событием. Все участники забега получат памятные медали и дипломы. Имя победителя Марафона будет указано на переходящем кубке "Ледовый марафон", который изготовят по специальному заказу.

"В Чеченской Республике впервые проходит "Ледовый марафон", в котором примут участие 250 профессионалов и любителей бега из более 60 городов России. Это рекордное количество городов-участников для подобного рода соревнований. Мы рады, что спортсменов не остановили сложности забега — зимой в горах на такой высоте бегать, конечно, нелегко. Думаем, наших гостей привлекла не только уникальность мероприятия, но и красота чеченской природы — озера Кезеной-Ам. Проведение таких масштабных мероприятий в регионе и высокая заинтересованность в них гостей стало возможным благодаря вниманию Главы ЧР Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова к спорту и туризму. Желаем марафонцам легкого старта и удачного финиша", – сказал Ахмед Дудаев, министр информации и печати ЧР, помощник главы ЧР.

Гости марафона познакомятся с культурой региона, а также смогут открыть для себя Чеченскую Республику как интересное и запоминающееся туристическое направление, посетить древнее легендарное поселение Хой и совершить обзорную экскурсию по городу Грозный. Кроме того, в дни марафона на территории туристического комплекса пройдут развлекательные мероприятия, будет работать выставка, гости смогут приобрести памятные сувениры. Организаторы мероприятия обещают настоящий праздник спорта и необыкновенное завершение марафона.

ТАСС – генеральный информационный партнер.

Организаторы ледового марафона Кезеной-Ам: Министерство ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике и Федерация парусного спорта Чеченской Республики.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Федерацию парусного спорта ЧР: pr@chyf.ru.