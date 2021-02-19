"Манго Телеком" анонсировал гибридное облако

Москва, 19 февраля. Профессиональные коммуникационные инструменты MANGO OFFICE станут доступны для внедрения в рамках гибридной облачной модели.

Компании смогут использовать коммуникационный инвентарь MANGO OFFICE, потребляя соответствующие сервисы из публичного облака провайдера, но конфиденциальные данные будут размещаться на стороне заказчика — в его собственном защищенном контуре.

"Организации с наиболее высокими требованиями к безопасности данных (государственный сектор, финансовые и страховые компании, медицина и многие другие сферы) получат возможность выстроить или модернизировать телекоммуникационную инфраструктуру с помощью передовых разработок "Манго Телеком" в соответствии с принятыми у себя стандартами защиты информации", — рассказала менеджер по продуктовому маркетингу MANGO OFFICE Елизавета Жукова.

Комплексную безопасность решение "Манго Телеком" обеспечивает по трем направлениям: для хранения данных, для разграничения между инфраструктурой сервис-провайдера и инфраструктурой заказчика, для коммутации сигнального и медиа- (голосового) трафика.

Записи телефонных переговоров, текстовые сообщения и передаваемые файлы находятся на серверах заказчика с требуемыми настройками безопасности. При этом пользователи без ограничений оперируют такими инструментами MANGO OFFICE, как статистика звонков, бизнес-аналитика, распознавание речи и другие. Звонки между сотрудниками могут не покидать корпоративную сеть заказчика, а звонки, проходящие через интернет, защищаются современными протоколами шифрования.

Гибридное облако поддерживает работу с видеоконференциями и маркетинговой аналитикой MANGO OFFICE, позволяет произвести интеграцию коммуникационных инструментов с любыми прикладными информационными системами, развернутыми на предприятии — CRM, ERP, BPM и им подобными.

В "Манго Телеком" рассказали, что в тестовом режиме гибридное облако запущено для нескольких крупных заказчиков. Коммерческая эксплуатация и открытие заказов запланированы на второй квартал 2021 года.