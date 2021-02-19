Соревнования по трейлраннингу пройдут в арт-парке "Никола-Ленивец"

Москва, 19 февраля. Арт-парк "Никола-Ленивец" в Калужской области соберет 28 февраля любителей трейлраннинга – соревнований по бегу на большие дистанции, проложенных по естественному рельефу (12+). Участникам забега Nikola-Lenivets Winter Wild Trail предлагается выбрать одну из трех дистанций – 11 км, 21 км или 42 км.

Организатором состязаний выступает команда Wild Family, известная по своим забегам в Красной поляне, Дагестане и других регионах России. Зимний старт проходит в Никола-Ленивце уже в четвертый раз, и каждый год погода преподносит сюрпризы. В 2018 году на участников обрушился рекордный снегопад, 2019-й запомнился небывало идеальными условиями для состязаний, а в 2020-м снега не было совсем.

Организаторы размечают для участников маршрут, обеспечивают тайминг, питание и поддержку во время гонки. Маршруты чаще всего пролегают через уникальные природные объекты: каньоны, озера, заповедники, горные хребты. Участники и организаторы трейловых забегов уделяют особое внимание заботе о своем здоровье и экологии.

"Дистанция забега размечается брендированной сигнальной лентой, флажками и стрелочками. На основных поворотах и развилках ставятся маршалы, которые помогают в навигации участникам, подсказывая направление движения. Таким образом, участники, стартуя на забеге, все время движутся в размеченном коридоре и могут не переживать, что заблудятся в лесу", – рассказала сооснователь команды Wild Family, начальник дистанции и разметки Кристина Потапова. По ее словам, перед забегом все участники могут ознакомиться со схемой движения, расположенной в стартовом городке и на сайте забега. "Я рекомендую также скачать трек в часы, телефон или gps-устройство. Треки можно найти на сайте или в информационном письме, которое получают все участники забега за неделю до старта", – отметила Потапова.

По информации организаторов, на старт выйдут более 1 тыс. участников из Москвы и центрального региона России. "Это обычные любители спорта и активного отдыха, опытные трейлраннеры, а также профессиональные спортсмены, желающие испытать себя в суровых условиях зимнего забега. Примерно треть стартующих – женщины. Что же касается распределения по дистанциям, то наибольшей популярностью пользуется маршрут протяженностью 21 км – его выбрали более 500 участников", – рассказал руководитель службы регистрации участников Wild Family Денис Сарычев.

"Наш забег – это достаточно крупное мероприятие, и оно уж точно немыслимо без волонтеров. Добровольцы при любых погодных условиях и абсолютно безвозмездно всегда готовы помочь участникам: подсказать, накормить, подбодрить и радостно встретить. Все 50 волонтерских позиций на этот старт были заняты через 30 минут. Вот насколько силен их энтузиазм", – отметила руководитель волонтерской бригады Александра Горбатова.