В "Россети Тюмень" оцифровали работу спецтранспорта

ТАСС, 20 февраля. АО "Россети Тюмень" оснастило 100% автопарка компании бортовым оборудованием ГЛОНАСС. Около 1 тыс. единиц техники теперь имеют специальные абонентские терминалы, сообщили в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Абонентские терминалы обеспечивают передачу геолокационных данных, а также информации с периферийного оборудования. Таким образом энергетики видят полную картину использования каждой единицы техники: от бригадного автомобиля до вездехода и мобильного дизель-генератора", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что цифровая система управления автотранспортом имеет большой потенциал для сокращения операционных расходов компании. Платформа WIALON Local позволяет контролировать скорость, пробег, длительность поездок и время нахождения на объектах, а также оптимальные маршруты передвижения. "Внедрение "умного" ПО открывает возможности для полной автоматизации процессов управления транспортными потоками и бухгалтерского учета топлива", - сообщили в компании.

По мнению и. о. заместителя генерального директора – руководителя аппарата "Россети Тюмень" Исламбека Казбекова, цифровая система управления транспортом – это эффективный инструмент сокращения операционных издержек. "Только на закупке моторного топлива в 2020 году компания сэкономила около 25 млн рублей. В этом году мы планируем увеличить эффект от централизации процесса управления транспортом. Высвободившиеся ресурсы – это финансовый резерв, который в том числе может быть направлен на развитие энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа", – добавил он.

К концу первого полугодия энергетики планируют завершить второй этап: оснащение автомобилей и спецтехники датчиками контроля топлива. В перспективе – интеграция собранных данных в цифровую систему управления производственными активами. Это оптимизирует процесс эксплуатации транспортных средств, рассказали в компании.