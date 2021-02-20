В Шадринске открыли Ледовую арену общей площадью более 3 тыс. кв. м

ТАСС, 20 февраля. В Шадринске в субботу открыли новую Ледовую арену, сообщили в субботу в пресс-службе Уральской-горно-металлургической компании. Появление первого в городе искусственного льда стало возможным благодаря соглашению между правительством Курганской области и УГМК о совместном финансировании проекта. В торжественной церемонии открытия участвовали губернатор Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

"Я с особым чувством нахожусь здесь, в Шадринске, чтобы подвести итоги большой работы, – приводят в пресс-службе слова главы региона, – за полтора года мы построили новый детский сад, отремонтировали десятки километров дорог, десятки дворов, домов, объектов культурного наследия, новую набережную, занимаемся вопросами освещения". Глава региона добавил, что УГМК - самый надежный партнер города Шадринска. "Сегодня я обсуждал с Андреем Анатольевичем Козицыным, что в марте будет заложен еще один детский сад, через год начнется строительство большой школы на 1100 учеников, в километре отсюда будет спроектирован новый поселок для молодых семей. А УГМК после Ледовой арены уже входит в новый проект – строительство индустриального парка", - цитируют в пресс-службе слова губернатора.

"Когда видишь на ледовой арене ребятишек, ощущаешь всю полноту жизни, - подчеркнул Козицын. – Я надеюсь, что Шадринск станет ледовой столицей Курганской области, где будут воспитываться спортсмены, чемпионы и в первую очередь – здоровые дети. Чтобы они росли, воспитывались, учились и оставались жить в родном городе. Отдельно хотелось бы поблагодарить губернатора Вадима Шумкова, правительство Курганской области за оперативность, за конструктивное взаимодействие, за то, что мы все вместе делаем в Шадринске".

В комплексе Ледовой арены общей площадью более 3 тыс. кв. м разместились площадка с искусственным льдом 60х30 м, а также гардероб, буфет, помещения для проката и заточки коньков, раздевалки и сушильные комнаты, кабинеты врача и персонала. Арена оснащена ледозаливочной машиной, системами заморозки льда и вентиляции.

"Одним из ярких моментов церемонии открытия стала передача символического ключа от Ледовой арены юным хоккеистам шадринской команды "Торпедо". С появлением крытого катка жители Шадринска, Шадринского района и близлежащих городов получат возможность круглогодично заниматься зимними видами спорта. Тренироваться и соревноваться здесь смогут взрослые и детские хоккейные команды, а также любители массового катания на коньках. Одновременно на льду могут заниматься до 50 человек", - рассказали в компании.

В пресс-службе рассказали, что ранее в рамках соглашений между администрациями регионов и УГМК уже введены в эксплуатацию десять современных ледовых арен в городах Свердловской области, а также в Кемеровской и Оренбургской областях.