Командующий войсками ЦВО поздравил коллектив ПАО "МЗИК" с Днем защитника Отечества

ТАСС, 20 февраля. Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин поздравил коллектив Машиностроительного завода им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей") с Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в субботу в отделе по связям с общественностью уральского предприятия.

"23 февраля коллектив Машиностроительного завода имени М.И. Калинина по праву считает своим профессиональным праздником. На протяжении более полутора веков предприятие стоит на страже безопасности страны: калининская артиллерия сыграла решающую роль на полях сражений в русско-турецкой, Первой мировой, Великой Отечественной войнах", - сказано в сообщении.

Командующий посетил цехи основного производства и выставочную экспозицию завода. "Побывать на легендарном прославленном заводе - большая честь для меня. Огромная благодарность руководству, всему коллективу и ветеранам ПАО "МЗИК" за большой вклад в дело обеспечения государственной безопасности. Вы создаете самую лучшую на сегодняшний и, уверен, на завтрашний день зенитно-ракетную технику в мире. Благодаря ей мы успешно выполняем боевые задачи", - обратился к калининцам генерал-полковник Лапин.

"В торжественной обстановке командующий войсками ЦВО вручил высокие награды лучшим работникам и ветеранам предприятия. Почетной грамоты Министерства обороны РФ был удостоен также генеральный директор ПАО "МЗИК" Николай Клейн", - отметили на предприятии.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.