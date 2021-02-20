Хуснуллин высоко оценил ход строительства Деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Строящиеся объекты Деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге были представлены вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Он высоко оценил проект Деревни и ход ее строительства, сообщили в пресс-службе Группы Синара в субботу.

"Гостям презентовали Дворец водных видов спорта, два комплекса общежитий для спортсменов, тренировочное поле и территорию, где в ближайшее время строители приступят к возведению еще трех комплексов общежитий, общественного и медицинского центров. Также вице-премьеру представили МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и многофункциональный конгресс-центр, построенные компанией "Синара-Девелопмент". <…> Вице-премьер высоко оценил представленный проект комплексного развития территории Новокольцовского района, а также проект и ход строительства Деревни Универсиады", - говорится в сообщении.

Возведением объектов занимаются 460 человек и 125 единиц строительной техники. Так, для строительства Дворца водных видов спорта уже готово свайное поле, завезено пять тысяч тонн металлоконструкций. Для тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками уложено почти 27 тыс. метров геотекстильного полотна, что позволит в будущем сохранять поверхность ровной. В пресс-службе отметили, что сейчас на стадии проектирования и прохождения госэкспертизы находятся еще три общежития, медицинский и общественный центр.

Также Хуснуллину была продемонстрирована застройка всего района Новокольцовский, где располагается Деревня Универсиады. "Проект развития Новокольцовского перспективный, в будущем здесь смогут жить и работать более 20 тыс. горожан. Комплексная досуговая, социальная и деловая инфраструктура позволит минимизировать маятниковую миграцию", - цитирует пресс-служба гендиректора компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева. На территории района будут построены жилые комплексы, студенческий кампус и здания общественно-делового сектора.

"Синара-Девелопмент" является единственным исполнителем закупок работ, товаров и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением Деревни Универсиады, дворца водных видов спорта, медицинского центра, общественного центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками. Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.