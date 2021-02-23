Во время Праздника Весны в КНР отмечен резкий рост зарубежных грузовых рейсов

ТАСС, 23 февраля. Во время Праздника Весны в этом году в Китае наблюдался резкий рост количества зарубежных грузовых рейсов. Как сообщили во вторник в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Управление гражданской авиации Китая, сектор гражданской авиации страны обработал в общей сложности 2 553 зарубежных грузовых рейса во время семидневных каникул с 11 по 17 февраля. Это на 212,48% в годовом исчислении больше, чем в период Праздника Весны в 2020 году и на 258,57% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Примечательно, что в пиковый день путешествий 17 февраля сектор обслужил до 302 зарубежных грузовых рейсов, что на 221,28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в сообщении.

Во время каникул в этом году в сфере гражданской авиации страны было выполнено в общей сложности 47 088 рейсов, своевременность выполнения достигла 96,17%.

"Во время праздника Весны было обслужено 3,57 млн пассажиров. Данный показатель понизился на 45,16% и 71,64% соответственно по сравнению с показателями за аналогичные периоды 2020 и 2019 годов", - отметили в дипмиссии со ссылкой на ведомство.

О Празднике Весны

Дата празднования Праздника Весны (Чуньцзе) - Нового года по лунному календарю – из года в год меняется. Формула вычисления даты простая – после зимнего солнцестояния отсчитывается два новолуния. В Китае украшают дома и улицы традиционными украшениями: красными фонариками, фигурками нового покровителя года, гирляндами и другой новогодней атрибутикой. Обычно китайцы семьями собираются за круглым столом - символом сплочения и благополучия рода. Подготовка к празднику начинается за несколько недель, по традиции празднование длится неделю.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.