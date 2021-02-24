Названы лауреаты Национальной премии "Серебряный Лучник" 2020 года

Москва, 24 февраля. На соискание XXIV Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" (12+) было подано 218 коммуникационных проектов. Лучшие из них были названы 19 февраля Большом зале отеля "Метрополь".

Номинация "Антикризисные коммуникации в период пандемии" объединила наибольшее число проектов. По решению членов экспертного совета и жюри самым эффективным признан проект "Папа ушел в автономку" концерна "Росэнергоатом". Чтобы обезопасить работу атомных станций в период пандемии, был изолирован критически важный персонал. Специалистам по коммуникациям пришлось преодолевать негативную реакцию самих сотрудников, членов их семей, СМИ, чтобы обстановка оставалась рабочей и спокойной.

В номинации "Корпоративные коммуникации" статуэтка "Серебряного Лучника" была вручена компании Renewal и коммуникационному агентству "АГТ-Сибирь" за проект "Повышение узнаваемости компании Renewal у жителей в Новосибирске".

Проект "Фокус на родинки: социальный проект по повышению осведомленности о меланоме" признан лучшим в номинации "Корпоративная социальная ответственность". В России ежегодно регистрируeтся порядка 11 000 новых случаев меланомы. Каждый пятый пациент обращается к врачу на поздней стадии. Благодаря программе компании "Новартис" и агентству PRP Weber Shandwick, 70 000 россиян сделали первый шаг в сторону ответственного отношения к своему здоровью с помощью ABCDE-тестирования.

"В номинации КСО в этом году было представлено много интересных и разноплановых проектов со всей России. Их уровень и направленность показывает, что компании не только со всем вниманием относятся к данной тематике, но также реализуют весьма креативные идеи и решения. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, в том числе в то, как компании воплощают в жизнь свои программы в области КСО, и наиболее сильными и результативными проектами становятся именно те, которые наиболее удачно интегрируют возможности онлайн-формата, интерактивного общения с аудиторией и элементов геймификации", – отметил директор по корпоративным коммуникациям Трубной Металлургической Компании (ТМК) Федор Климкин.

В номинации "Благотворительность", партнером которой является Форум Доноров, лучшим проектом стал "День заботы: организация благотворительной акции в условиях локдауна" детского благотворительного фонда "Солнечный город" и Коммуникационного агентства "АГТ-Сибирь". День заботы – это всероссийская акция одного дня, которая проходит с 2016 года. В 2020 году было особенно важно провести ее успешно, чтобы морально поддержать тысячи людей и доказать, что даже в сложные и непредсказуемые времена есть место добру и заботе друг о друге.

Специальный приз Форума Доноров в номинации "Благотворительность" вручен проекту "Истории Зинаиды Корневой" от Wallet One; Be Brand Digita. Награды победителям вручала исполнительный директор "Форума Доноров" Александра Болдырева.

Первым обладателем статуэтки "Серебряный Лучник" в номинации "Культурно-просветительские проекты", учрежденной в 2020 году, стал "Художественный многосерийный фильм "Бомба" от госкорпорации "Росатом".

Также впервые награды Национальной премии были вручены в номинации "Образовательные проекты". Лауреаты – Студенческое агентство Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ с проектом С. А.Д.И.К. Объявил победителей президент Российской академии общественных связей (РАОС), президент коммуникационной группы "Деловая лига" Виталий Расницын.

По итогам голосования членов жюри Национальной премии самым результативным в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа" признан коммуникационный проект "Внутренняя кухня – Семейные истории "Магнит" от розничной сети "Магнит".

АНО "Цифровая экономика" всероссийский некоммерческий образовательный проект, направленный на раннюю профориентацию школьников в мире цифровых технологий и развитие цифровой грамотности. С его помощью школьники всех возрастов в доступной и увлекательной форме получают знания о современных технологиях от лидирующих отечественных компаний. "Уроки цифры" вовлекают в мир цифровых технологий учащихся более чем 20 000 школ из 85 регионов России и более чем в 100 странах мира. По итогам 2020 года проект "Урок цифры" признан лучшим в номинации "Продвижение государственных и общественных программ".

Государственная корпорация "Роскосмос" и Музей космонавтики с проектом "Шахматная партия "Космос-Земля": спустя 50 лет" – победители в номинации "Международные коммуникации". В июне прошлого года авторы проекта совместно с Федерацией шахмат России и социальной сетью ВКонтакте провели матч между чемпионом мира по рапиду и блицу Сергеем Карякиным и космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, которые находились на борту МКС. Русскоязычный прямой эфир посмотрели более 1,3 млн человек. Трансляцию на английском — более 12 тыс. человек из всех стран мира. Награду победителям вручал член Общественной палаты РФ Вячеслав Лащевский.

В номинации "Развитие и продвижение территорий" главный приз Национальной премии передан ГМК "Норильский никель и Коммуникационному агентству "АГТ" за FusioNNow – международный кросс-культурный проект по формированию глобального сообщества единомышленников, вдохновленных русским Севером.

С 2008 года учредителем номинации "Продвижение технологий будущего" выступает АО "РВК". Более 150 проектов было изучено экспертами за это время. По итогам 2020 года победителем здесь стал Фестиваль идей и технологий Rukami Фонда поддержки проектов НТИ. Традиционно событие объединяет лучшие практики технологических энтузиастов из России и зарубежных стран. Статуэтку "Серебряного Лучника" победителям вручила член Правления АО "РВК", директор по стратегическим коммуникациям Екатерина Куманина.

"На связи с городом" компании Tele2 – лауреат в номинации "Маркетинговые коммуникации". Проект объединил технологии Tele2 и уникальный контент о Ростове-на-Дону. Теперь полноценное "путешествие во времени" и общение с городом происходит на высокоскоростном интернете. В период активного развития внутреннего туризма формат пользуется большим интересом.

Лучшим региональным проектом 2020 года признан "Лица Енисейской Сибири: новое настоящее". Его авторы – SibMedia Agency – сняли 11 фильмов о людях, которых принято называть "дети одной реки". Это жители Тывы, Хакасии и Красноярского края, живущие по берегам Енисея, от южной границы России до Северного Ледовитого океана. Фильм, снятый, смонтированный и опубликованный всего за два месяца, набрал более 1 500 000 просмотров в социальных сетях и получил приглашение участвовать в российских и зарубежных фестивалях документального кино.

Обладателем главной награды Национальной премии "Серебряный Лучник" – Гран-При–стал проект "Digital Native. Приемная кампания Университета ИТМО". В 2020 году университет открыл приемную кампанию в режиме онлайн, направленную на поколение Z – ребят, которые "родились в Сети". В результате число заявлений от абитуриентов выросло на 30%, по сравнению с 2019 годом. Средний балл достиг 93,1 – это самый высокий результат за 11 лет.

Специальный приз Попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник" вручен ГТРК-Самара за проект "Голоса Победы". За несколько месяцев жители Самарской области по призыву телевизионной компании записали и прислали множество видеороликов с исполнением песен военных лет. Участвовали в этом и взрослые, и дети, самодеятельные коллективы и самостоятельные исполнители. Особенно тронуло зрителей исполнение мальчика с нарушением слуха и речи. Он все смог выразить жестами…

Также на церемонии награждения был объявлен лауреат премии "Серебряный Лучник – США". Им стала команда проекта "Байкал-Аляска", совершившая переход по пути сибирских купцов 300-летней давности на катамаранх морского типа. Поздравила победителей глава представительства премии "Серебряный Лучник" - США Надежда Явдолюк.

"Персоной" года Попечительским советом Национальной премии "Серебряный Лучник" признан главный врач больницы № 40 Денис Проценко. За героический труд на информационных фронтах в период пандемии.

Победителя в номинации "Мастер" традиционно выбирают гости церемонии. По результатам их голосования "Серебряный Лучник" вручен организатору Российского ресторанного фестиваля, городской системы лояльности "Привилегии", совладельцу и инвестору информационных и ресторанных проектов Александру Сысоеву.

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской Ассоциацией по связям с общественностью в 1996 году.

За 23 года в конкурсе участвовали более 5 тыс. проектов из всех регионов Российской Федерации. Открыты девять региональных конкурсов и два международных – в США и Чехии. С 2019 года открыто представительство "Серебряный Лучник"- Аляска.

Генеральный информационный партнер - ТАСС