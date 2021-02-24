Марат Хуснуллин высоко оценил реализацию нацпроектов на Южном Урале

ТАСС, 24 февраля. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил результаты реализации нацпроектов по строительству и благоустройству в Челябинской области в ходе двустороннего совещания с губернатором Алексеем Текслером. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"У Челябинска огромный потенциал для развития. Я вижу прогрессивные изменения, которые произошли буквально в последний год. Несмотря на пандемию и все сложности, относительно неплохо Челябинская область выступила по всем национальным проектам, по крайней мере в той сфере, которую я курирую", – приводят в управлении слова вице-премьера. Также Хуснуллин положительно оценил проект комплексного развития территории в Челябинске.

"Мы в регионе активно реализуем весь перечень национальных проектов. У нас достаточно высокое кассовое исполнение по всем направлениям. Если говорить по отдельным показателям, то и по вводу нового жилья в эксплуатацию, и по ветхо-аварийному жилью, по реализации проектов "Стимул", "Чистая вода", "Безопасные и качественные дороги" – по всем этим направлениям целевые задачи, которые перед нами стоят, выполнены. И в текущем году мы настроены выполнить все поставленные целевые показатели", – отметил Текслер.

Также губернатор напомнил, что регион в прошлом году получил дополнительное финансирование на реализацию нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда".

"Мы идем с опережением планов, с серьезным опережением, выделяем собственные средства – до 1 млрд рублей – на ветхо-аварийное жилье, для того чтобы интенсифицировать программу, а также имеем федеральную поддержку в этой части", – добавил губернатор.

"Со значительным опережением идет реализация проекта "Стимул" в регионе. На год раньше планируется запуск новой школы на 1100 мест в районе "Академ Riverside", - добавили в управлении.

Проекты в Магнитогорске

Вице-премьер также отметил качественную работу на Магнитогорском металлургическом комбинате и проект парка "Притяжение". Так, правительство РФ приняло решение дополнительно поддержать строительство улично-дорожной сети вокруг парка "Притяжение" в Магнитогорске. "Было обращение в адрес президента с просьбой оказать содействие в строительстве дорог, мы его поддержали, выделили деньги и договорились с губернатором, что, если подрядчик будет работать хорошо, то мы выделим деньги [на] опережающее развитие и все дороги построим. В прошлом году первую сумму выдали, за этот год постараемся закончить все объездные дороги вокруг парка", - сказал Хуснуллин. Вице-премьер РФ уточнил ТАСС, что в 2021 году на это дополнительно будет выделено 770 млн рублей. "Распоряжение готово, выйдет на следующей неделе", - добавил он.

По словам полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, проект парка "Притяжение" реализуется социально ориентированным бизнесом. "Данный объект – это как раз инвестиции градообразующего предприятия. Магнитогорск всегда этим отличался, здесь заложены серьезные традиции, градообразующее предприятие делает серьезные инвестиции в развитие городской среды. Это одна из важных черт, которая всегда отличала город Магнитогорск", - сказал полпред.

Профильные нацпроекты в регионе

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2020 году в регионе новые квартиры получили более двух тысяч жителей аварийных домов, было построено 1 млн 529 тыс. кв. метров нового жилья, благоустроено 209 дворовых и 227 общественных территорий.

По итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году дорожники Челябинской области привели в нормативное состояние улицы двух крупнейших городов региона, Челябинска и Магнитогорска, а также более 230 км областных автодорог общего пользования.

В 2020 году введены в эксплуатацию три новые школы: Образовательный центр №5 на 1500 мест в микрорайоне "Парковый" (г. Челябинск), новое здание отделения МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 47" (г. Магнитогорск) на 1000 мест и школа на 336 мест в микрорайоне "Славино" в деревне Казанцево (Сосновский муниципальный район) в рамках нацпроекта "Образование".