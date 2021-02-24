В регионах будут развивать малоформатную и нестационарную торговлю

Москва, 24 февраля. На совещании в Министерстве промышленности торговли РФ в феврале 2021 года обсудили исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №208-р о развитии малых форматов торговли.

В совещании приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы, Росстата и других ведомств.

По итогам совещания решено определить работу по исполнению распоряжения в регионах РФ как важнейшую на 2021. В этой связи органам исполнительной власти рекомендовано расширить схемы размещения нестационарных торговых объектов, увеличить количество розничных рынков и ярмарочных площадок, мест размещения мобильных торговых объектов, а также мест для торговли продукцией собственного производства.

"Министерство промышленности и торговли выступает за баланс в структуре торговли. Мы - за развитие всех форматов, в особенности малых, на которые нацелены тысячи производителей, от крупных агрохолдингов до частных фермеров. Тем более что для многочисленных малых производителей и фермеров именно малый формат торговли, зачастую, является единственно возможным каналом сбыта продукции. Развитие малой торговли - это способ попадания разнообразной свежей фермерской продукции на прилавок и, в конечном итоге, к нам, покупателям. Государство однозначно заинтересовано в увеличении количества различных по формату торговых объектов – малых, средних, крупных. Чем больше разнообразных торговых объектов, чем больше операторов этих объектов, чем выше конкуренция, тем лучше и предпринимателям, и потребителям.

Поэтому я уверен, что инициативы предпринимателей, направленные на открытие, увеличение и расширение торгового бизнеса (прежде всего малого и среднего), должны получить безусловную поддержку на местах.

Ничто не мешает регионам принять решение о том, какими должны быть объекты малой торговли, предъявить требования к внешнему виду. И есть уже немало успешных примеров по стране, где малые торговые форматы - это и эстетично, и безопасно, и удобно и покупателю, и продавцу, и производителю, который реализует здесь свой товар", - отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Мониторинг исполнения распоряжений будут осуществлять общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и Ассоциации малоформатной торговли.

"ОПОРА РОССИИ" полностью поддерживает необходимость создания комфортных условий для ведения малого бизнеса через развитие многоформатной торговли. Данные мероприятия имеют значительное социальное значение, поскольку содействуют занятости и самореализации наших граждан в легальном малом предпринимательстве. Необходимо на законодательном уровне закрепить положения, позволяющие учитывать местную специфику малой торговли, соблюдение требований к размещению объектов и их внешнему виду. Законопроект уже разработан Правительством и внесен в ГосДуму. Принятие законопроекта будет способствовать развитию конкуренции, созданию комфортной и вариативной общественной среды, позволяющей гражданам делать выбор удобного способа приобретения товаров, в том числе подакцизных", - прокомментировал президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.

Развитие малых форматов торговли станет одной из тем, обсуждаемых в рамках совместных мероприятий Фонда Росконгресс и "ОПОРЫ РОССИИ" в 2021 году. В октябре 2020 года организации заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве, согласно которому организуют мероприятия, посвященные различным аспектам развития малого и среднего предпринимательства в России. В частности, ежегодно проводится Российский форум малого и среднего предпринимательства, а также деловые сессии, посвященные МСП, в рамках программы и под эгидой крупнейших деловых форумов, проводимых Фондом.