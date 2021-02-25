В Челябинской области законодательно расширен статус многодетной семьи

ТАСС. 25 февраля. По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области расширен статус многодетной семьи. Принятый в четверг депутатами Законодательного Собрания соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2022 года, отметили в управлении пресс-службы и информации облправительства.

"Этот законопроект – крайне актуальная инициатива. Мы получали большое количество вопросов, обращений граждан, что есть такая несправедливость: когда старшие дети в семьях достигают совершеннолетия и продолжают учиться в вузах, техникумах, то для родителей, по сути, ничего не меняется. Они также по-прежнему содержат своих детей, поэтому мы приняли решение продлить статус многодетных для тех семей, где старший ребенок учится на очной форме обучения. Такая мера поможет сохранить льготы и гарантии для многодетных семей", – отметил Текслер.

"По инициативе губернатора сегодня принят закон, который продлевает статус многодетных для семей, где старший ребенок после совершеннолетия продолжает обучение по очной форме, но не более чем до достижения возраста 23 лет. По прогнозам специалистов, со следующего года полторы тысячи семей смогут сохранить статус многодетных", - отметила на заседании Заксобрания министр социальных отношений области Ирина Буторина. Она добавила, что с принятием закона у многодетных семей сохраняется право на получение всех выплат и льгот, в том числе ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (1 354 рубля), ежемесячной денежной выплаты на третьего и (или) последующих детей (11 694 рубля), а также единовременного социального пособия на подготовку к учебному года (1,5 тыс. рублей).

В настоящее время ежемесячную выплату по оплате ЖКХ получают 24 807 многодетных семей, ежемесячную выплату на третьего и (или) последующего ребенка – 12 995 семей, выплату к новому учебному году – 37 833 ребенка.

Как объявлял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, на софинансирование поддержки многодетных семей в 2020 году из федерального бюджета было направлено более 50 млрд рублей. "Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, предоставление им ежемесячных выплат на третьего или последующих детей, <…> свыше 2,5 млрд рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов Российской Федерации", - сказал глава правительства РФ.