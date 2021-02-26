Эксперты обсудили вопросы устойчивого развития Арктики

Москва, 26 февраля. В 2021 году проблемы устойчивого развития Арктических регионов приобретают особую актуальность. Начинается десятилетие "амбициозных действий по достижению целей устойчивого развития ООН к 2030 году". Как приблизиться к реализации ЦУР в Арктике, говорили ученые на международной конференции "Арктика: решения задач устойчивого развития" (6+), организованной Международным Союзом экономистов, Вольным экономическим обществом России и Научным советом РАН по изучению Арктики и Антарктики при участии Информационного центра ООН в Москве.

Устойчивое развитие за полярным кругом

В результате реализации предыдущей Стратегии развития Арктики до 2020 года были достигнуты определенные успехи. Тем не менее перед Россией по-прежнему стоят фундаментальные задачи – предстоит развивать достигнутое – формировать энергетическую, транспортную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, решать вопросы экологической безопасности и социального развития, двигать вперед науку и технологии в интересах освоения Арктики, улучшать инвестиционный климат, отметил президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов, открывая конференцию.

Академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН Александр Глико согласился с тем, что развитие Арктического региона – одна из наиболее важных задач, которые стоят сегодня перед Россией. "Здесь и освоение минерально-сырьевых ресурсов Арктики, связанное с укреплением минерально-сырьевой базы страны, и острые экологические проблемы, связанные в том числе с изменением климата, и, наконец, проблемы безопасности в самом широком смысле", – перечислил академик РАН.

"Валовой продукт, который вырабатывается в Арктике на одного жителя, в 3,5 раза выше, чем в среднем по России. Арктика нас, что называется, "кормит". Если мы хотим и дальше устойчиво двигаться вперед, а не только гибко реагировать на вызовы и шоки, необходимо в Арктику вкладывать", – отметил модератор конференции, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума ВЭО России Борис Порфирьев.

Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов подчеркнул, что объединение усилий вокруг климатических проблем должно стать новым трендом. "Мы рассчитываем, что в этой непростой ситуации вступление России в кресло Арктического совета {Россия возглавит Арктический совет в мае 2021 года} должно дать нам возможность проявить лидерские качества. Мы обязаны возглавить это направление по консолидации усилий во имя будущего", – добавил посол.

Экологические проблемы Арктики в силу ее природно-географических особенностей имеют высокую вероятность перерасти из региональных в глобальные, полагает руководитель представительства Программы ЮНЕП в России Владимир Мошкало.

"Промедление в борьбе с изменением климата повышает стоимость достижения целей Парижского соглашения и может обратить достигнутый прогресс вспять, даже сделать ЦУР недостижимыми, – рассказал Владимир Мошкало. – Сегодня мир не движется в сторону достижения целей устойчивого развития – ни до 2030, ни до 2050 годов. Поэтому ООН призывает принять решительные действия. Необходима мобилизация правительств и гражданского общества".

"Арктика – это не просто уникальная крупная экосистема, но и кладовая запасов полезных ископаемых. Поэтому неудивительно, что на протяжении многих лет этот регион является объектом территориальных, ресурсных, военно-стратегических интересов и претензий государств. В сложившейся ситуации международным организациям как механизму согласования политики отведена особая роль. По-иному урегулировать противоречия и интересы между фигурантами арктической политики едва ли возможно", – обратил внимание на геополитические вопросы в Арктике директор Информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов.

Ликвидировать ущерб

Арктическая зона обеспечивает добычу более 80% газа и 17% нефти в России. По прогнозам Минвостокразвития, к 2035 году должна давать 87–89% всего российского газа, 22–25% нефти и 90–120 млн тонн сжиженного природного газа. С развитием нефтедобывающей промышленности в Арктике накапливался экологический ущерб. Его ликвидация потребует работы нескольких поколений.

"Мы с этой проблемой сталкиваемся в Тимано-Печоре, на Ямале, в Норильске, на северо-востоке. За какие средства и в рамках каких возможностей это будет реализовано {ликвидация экологического ущерба}, остаётся большим вопросом. Деятельность по очистке Арктики ведётся пока в небольших масштабах в рамках традиционного сбора металлолома или мусора, который оставлен от предыдущей хозяйственной деятельности", – отмечает директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Валерий Крюков.

Одно из возможных решений проблемы огромного объема отложенных работ по рекультивации и санации природной среды в связи с ранее нанесенным ущербом – создание ликвидационных и компенсационных фондов с самого начала реализации проектов, полагает ученый.

Поддержать малый бизнес

За последние три года число малых и средних предприятий в Арктической зоне сократилось на 11 тысяч. При этом количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, уменьшилось на 103 тысячи человек.

"Дело в том, что затраты на организацию одного рабочего места {в малом и среднем бизнесе} в Арктике в среднем составляют 285 тысяч рублей на одного работника. Тогда как в России – это 16 тысяч рублей. В Арктике 23% этих затрат уходят на оплату труда. В России – порядка 14%. Поэтому в арктических регионах сейчас сосредоточено всего 2% российских малых и средних предприятий", – пояснил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.

Это не значит, что малый бизнес в Арктике обречен. "В российской Арктике проживает два с половиной миллиона человек. Им также нужны услуги, продукты питания, красивые вещи. Причем потребность эта обострена из-за труднодоступности благ, к которым мы на Большой земле привыкли. – отметил Максим Фатеев. – К тому же крупные предприятия, в том числе и углеводородного сектора, зачастую пользуются услугами "смежников-малышей". При реализации нефтегазовых проектов 80% работ приходится на их долю. Кто-то шьет рукавицы, кто-то – спецодежду, кто-то – осуществляет небольшие поставки".

Эксперты Торгово-промышленной палаты России считают важным закрепить на региональном уровне необходимость привлекать в крупные проекты предприятия малого и среднего бизнеса. "Это касается не только участия "малышей" в крупных нефтегазовых проектах, но и развития арктического туризма, экологических программ и других традиционных отраслей бизнеса", – пояснил Фатеев.

Найти порядок в хаосе Арктики

Американский математик Норберт Винер полагал, что высшее назначение математики – находить порядок в хаосе, который нас окружает. Председатель Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики академик РАН Алексей Гвишиани предложил "с помощью технологии больших данных найти в "хаосе" Арктики наиболее важные пункты, которые нужно развивать в первую очередь".

Ученый отметил необходимость создания интеллектуальной геоинформационной системы Арктического региона во всем многообразии больших данных, которая будет включать информационный архив.

"Мы должны создать и исследовать большие данные Арктического региона. Это очень сложная, но необходимая задача. Мы видим, внутри раздела Big Data, создание информационного архива, гигантского, быстро обрабатываемого и разнообразного. Большие данные необязательно структурированные. Они должны быть разнообразными и быстро получаемыми. Такие возможности у нас есть. Есть и суперкомпьютеры, и методы", – рассказал Алексей Гвишиани.

Круг вопросов устойчивого развития в Арктике очень широк. По словам академика РАН Александра Глико, решению названных проблем будет способствовать консолидация усилий экспертов, ученых, государственных деятелей и экономистов.