"Долларовые облигации" появились в СберБанк Онлайн

Москва, 1 марта. Сбер Управление Активами вывел в СберБанк Онлайн первую валютную стратегию доверительного управления "Долларовые облигации". Средства клиентов вкладываются в долларовые облигации российских и иностранных компаний, а также гособлигации развитых и развивающихся стран.

"Валютная стратегия "Долларовые облигации" ранее была доступна только в офлайн каналах для премиальных клиентов. Порог входа в отделениях банка составляет 5000 долларов. Минимальный взнос в онлайн-канале существенно ниже: в СберБанк Онлайн этот продукт может оценить каждый клиент, готовый начать инвестировать всего от 100 долларов. На российском фондовом рынке, а также на рынках развитых стран есть большое количество облигаций с доходностью к погашению на уровне 3-5%, поэтому стратегия дает возможность заработать больше, чем по валютному депозиту. К тому же владельцы таких депозитов могут вложить деньги в эту стратегию без конвертации вложений всего за один клик", - сказал директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Игорь Мамонтов.

Цель стратегии — получение дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках. Стратегия предусматривает вложения в широкий набор облигаций из разных стран и секторов экономики с возможностью роста стоимости. Получаемые купоны реинвестируются в стратегию по мере их поступления.

Для каждой стратегии финансисты Сбер Управление Активами рассчитали четыре возможных сценария доходности: позитивный, нейтральный, негативный и стрессовый. Из них наиболее вероятен нейтральный. Так, доходность в случае реализации нейтрального сценария составит +4,1% в долларах США, позитивного +6,7%, а негативного +1,5%. Инвестирование осуществляется путём приобретения инвестиционных паёв ОПИФ под управлением Сбер Управление Активами. Более подробно об условиях вложения в стратегию можно узнать на сайте Сбер Управление Активами.

Чтобы вложиться в новую стратегию, в главном меню СберБанк Онлайн нужно нажать на знак "+" в разделе "Инвестиции и пенсии" и выбрать раздел "Стратегии доверительного управления".

Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов из портфеля стратегии и/или индексов, с которыми осуществляется сравнение результатов управления ПИФ в портфеле стратегии, а также индексов, которым следуют биржевые ПИФ из портфеля стратегии, за 5 лет при условии инвестирования в стратегию не менее чем на 3 года. Для расчета нейтрального сценария используется медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте, для расчета позитивного сценария используется 10% лучших показателей доходности, для расчета негативного сценария – 10 % худших показателей доходности. Приведенные выше сценарии доходности не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в соответствии с предлагаемой инвестиционной стратегией. Услуга доверительного управления предоставляется АО "Сбер Управление Активами" (100%-ная дочерняя компания ПАО Сбербанк). АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО "Сбер Управление Активами" и иную необходимую информацию заинтересованные лица до заключения договора доверительного управлениямогут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефону: +7 (495) 258-05-34. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО "Сбер Управление Активами" не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.