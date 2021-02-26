"Россети" завершили реконструкцию ЛЭП, питающих супергигантское месторождение газа

ТАСС, 26 февраля. Специалисты АО "Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, входящего в пятерку крупнейших в мире. Как сообщили в пятницу в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень", для обеспечения бесперебойного энергоснабжения энергетики реконструировали "отпайку" от воздушной линии 110 кВ "Оленья – Ямбург".

"Объем инвестиций составил 417 млн рублей. Кроме инвестиций проект потребовал от "Россети Тюмень" нелинейных решений, поскольку территория имеет сложный климатический контур: тундра, вечномерзлая почва, многочисленные озера и болота", - сказано в сообщении.

В рамках реконструкции энергетики смонтировали 45 км компактированного провода нового поколения с повышенной стойкостью к гололедно-ветровым нагрузкам (до 36 м/с). На энергообъекте установлено 230 стальных опор высотой 29,8 м с глубиной фундаментов до 12 м. Из-за специфики территории на полную реализацию проекта энергетикам понадобилось 22 месяца.

"Мы объединили применение инновационных технологий с 40-летним опытом эксплуатации оборудования электрических сетей в суровых условиях Крайнего Севера. Выбранные решения уже дали конкретный результат: энергообъект безукоризненно отработал в период аномальных морозов", – отметил генеральный директор "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко.

Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение занимает пятое место в мире по объему начальных разведанных запасов - 6,9 трлн кубометров газа. Геологи относят его к классу супергигантских. Помимо Ямбурга ЛЭП 110 кВ "Оленья – Ямбург" обеспечивает электроснабжение предприятий компании "НОВАТЭК", разрабатывающих Юрхаровское и Северо-Уренгойское месторождения. Их суммарные запасы составляют 370 млрд кубометров газа и 29 млн тонн жидких углеводородов. Общий переток мощности составляет 21 МВт, сообщили в компании.