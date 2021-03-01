Проект-финалист форума "Сильные идеи для нового времени" запустили в Мордовии

Москва, 1 марта. В Мордовии запустили цифровую платформу полезных знаний и сервисов по контрольно-надзорной работе для предпринимателей "Проверенный бизнес" (6+). Проект стал финалистом форума "Сильные идеи для нового времени" (6+), организованного АСИ и Фондом Росконгресс. Задача платформы – профилактика правонарушений.

Предприниматели Мордовии смогут бесплатно в онлайне повысить свою "надзорную" грамотность, пройти предпроверочный аудит и получить рекомендации по видам контрольно-надзорных проверок. В проект входят справочник типовых нарушений, чек-листы для самопроверок и большой раздел для самозанятых с готовыми формами документов для скачивания.

Проект "Проверенный бизнес" представляли президенту России Владимиру Путину, глава государства поддержал эту инициативу. Сервис получил высокую оценку экспертов экосистемы АСИ, став одной из успешных практик "Смартеки". Агентство помогает распространять опыт проекта в российских регионах, отметил замдиректора направления "Новый бизнес" АСИ Даниил Мальгин.

По словам и.о. главы минэкономики Мордовии Алексея Грибанова, сервис позволит всем предпринимателям региона получить качественную поддержку по взаимодействию с надзорными органами. "В Мордовии мы сохраним ключевую особенность проекта - взаимодействие с предпринимателями, сбор предложений и обратной связи, что позволит оперативно реагировать на запросы бизнеса. В ближайшее время запланированы встречи с представителями надзорных органов по вопросам формирования памяток типовых нарушений и проведения совместных профилактических мероприятий", - отметил Грибанов.

Для предпринимателей Мордовии на сайте проекта создана отдельная вкладка, где находятся инструменты самообследования, туда же будет загружаться актуальная для региона информация и памятки типовых нарушений. Планируется разработка специальных тематических и отраслевых рубрик.

Проект помогает снизить количество типовых нарушений законодательства предпринимателями и финансовою нагрузку на малый бизнес в виде штрафов, рассказывала ранее один из авторов проекта Альбина Газизуллина. "Сервис востребован у предпринимателей и удобен для них благодаря комплексному подходу к профилактике нарушений обязательных требований, реализуемому в формате "одного окна". Такой подход разработан при реализации проекта и доказал свою эффективность", - сообщала Газизуллина.

Интернет-ресурс о взаимодействии бизнеса и надзорных органов "Проверенный бизнес" запущен по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в 2017 году. Бесплатной базой полезных знаний ресурса уже воспользовались свыше 120 тыс. предпринимателей. На бесплатный номер колл-центра экспертного офиса проекта поступило более 12 тыс. обращений. На цифровой платформе сервисов интернет-ресурса зарегистрировано больше 5 тыс. бизнесменов.