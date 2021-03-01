"Детское радио" и Роскосмос отправят рисунки детей на орбиту

Москва, 1 марта. Ведущие "Детского радио" (0+) и представители госкорпорации Роскосмос объявили имена победителей творческого конкурса "Детское радио в космосе" (0+). Работы победителей составят экспозицию первой в истории Детской космической галереи на МКС. Конкурс прошел в преддверии 60-летия первого полета человека в космос.

В юбилейный год госкорпорация Роскосмос готовит немало масштабных проектов. Это фильмы и мультфильмы, посвященные полету Юрия Гагарина, космические смены во всероссийских детских центрах, масштабные форумы космонавтики и авиации. Частью масштабных мероприятий стал и совместный конкурс с "Детским радио", призванный помочь мальчишкам и девчонкам, грезящим о покорении Вселенной, превратить их мечты в первые космические достижения.

На конкурс поступило около 3000 рисунков на тему "Мы – в космосе!" от детей всех возрастов со всей страны. "Мы были поражены такому интересу к космической тематике, – прокомментировал директор департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации Роскосмос, один из членов жюри Дмитрий Шишкин. – Это самое большое количество рисунков, приходивших в рамках наших проектов. Ребята буквально пропустили всю энергию космоса сквозь себя: оригинальные сюжеты, совершенно разные направления, разные техники. Поэтому мы оценивали рисунки по нескольким критериям – актуальность, соответствие заданной теме, качество исполнения и, собственно говоря, то, как выдержан непосредственно сюжет. И считаем, что в этом конкурсе нет проигравших, каждый участник – победитель!"

Рисунки ребят также оценивали летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, космонавт-испытатель Марк Серов, директор ГБУ ДО г. Москвы "Детская художественная школа №9" Роман Фашаян, руководитель Северо-западного отделения Федерации космонавтики России Ирина Исаева, а еще – многомиллионная аудитория "Детского радио". Также на deti.fm/detskoe-radio-v-kosmose велось онлайн-голосование. Оно длилось всего 24 часа.

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Богородск, Ульяновск – такова в итоге география победителей. Десять рисунков мальчишек и девчонок (первую пятерку лучших из лучших определило жюри, вторую – народные лайки) теперь начнут готовить к полету в космос: они пройдут "обследование" на предмет безопасности, будут упакованы по всем правилам перевозки космических грузов, отправлены на Байконур и займут свое место в специальной укладке космического корабля "Союз".

9 апреля состоится орбитальный запуск на Международную космическую станцию, а в День космонавтики российский экипаж распакует рисунки, закрепит, чтобы не парили в невесомости, и таким образом создаст первую в истории Детскую космическую галерею. "Наш совместный с Детским радио проект не имеет прецедентов. Рисунки и разного рода произведения искусства, конечно, бывали на орбите, но не целая галерея. Это будет первая Детская космическая галерея на МКС. Экипаж подготовит фото- и видеоотчеты, каждый победитель получит возможность увидеть свой рисунок в космосе, – сказал Дмитрий Шишкин. – Хочу поблагодарить всех за активное участие. Космонавтика – это сплав мечты и технологий. Мечтайте! И тогда сможете освоить мир высоких технологий: кто-то полетит в космос, кто-то будет создавать космические корабли, а кто-то исследовать планеты".

12 апреля ведущие "Детского радио" свяжутся с экипажем МКС, чтобы не только поздравить с праздником, но и стать первыми "гостями" Детской космической галереи. Осенью работы вернутся к своим авторам, но уже с печатью МКС. Поставить ее в земных условиях невозможно, она существует в единственном экземпляре и подтверждает, что груз прибыл с Международной космической станции.

Победителей ждет не только признание космического масштаба, но и космические подарки – сертификаты на комплект космического питания. Каждый из ребят сможет ощутить себя настоящим космонавтом!

Увидеть работы победителей и всех участников проекта "Детское радио в космосе" можно на сайте www.deti.fm. Подробности также в официальных аккаунтах радиостанции и на информационно-образовательном портале "Ключ на старт. Космос для детей" – www.space4kids.ru.