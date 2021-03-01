Участники Creative Global Talks обсудили будущее творческих индустрий после пандемии

Москва, 1 марта. 25 февраля 2021 года Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) организовала интернет-дискуссию "Культура и творческие индустрии в России". Мероприятие состоялось на созданной ЕАКОП международной коммуникационной площадке Creative Global Talks.

По итогам 2020 года рынок творческих индустрий в офлайн-сегменте сократился более чем в 2,5 раза, отмечается в исследовании агентства InterMedia. При этом в онлайн-секторе продолжился стабильный рост, что обусловлено особенностями вынужденной изоляции в период борьбы с вирусом. Все происходящее в большинстве случаев крайне негативно сказалось на деятельности представителей творческих индустрий, что потребовало оценки дальнейшей ситуации в отрасли и поиска возможных решений возникших проблем. Поставленные вопросы объединили участников дискуссии — представителей профессиональной сферы, ученых, юристов. В ходе встречи эксперты рассказали о состоянии творческих индустрий как на основе личного опыта, так и по результатам статистической и аналитической работы.

Открывая дискуссию, модератор — главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов — обратил внимание на то, что пандемия практически приостановила процесс развития творческих индустрий. Точно оценить соизмеримость потерь не представляется корректным ввиду того, что убытки каждого из направлений — бюджетного и коммерческого — оказались критичны для всех, невзирая на относительно стабильное существование последнего. Под угрозу выживания была поставлена зрелищная индустрия, которая под влиянием внешних факторов фактически впала в состояние анабиоза, однако и на текущий год прогноз также весьма безрадостный. "О восстановлении речь не идет, хотя в перспективе ожидается рост отрасли в сравнении с 2020 годом, возможно до уровня 2017 года. При этом следует понимать, что Россия — одна из самых прогрессивных стран мира с точки зрения поддержки культуры, в связи с чем уже на сегодня некоторые культурные институции благодаря поддержке государства начинают открывать свои двери для посетителей", — пояснил он.

Оценивая влияние пандемии, председатель правления Российского Авторского Общества Максим Дмитриев, уточнил, что за прошлый год выросла привлекательность интернет-сегмента для участников творческих индустрий. По его словам, в 2020 году доход компаний от использования музыки в интернете увеличился в среднем на 40%. В то же время авторские сборы от "живых" концертов, за использование музыки в общественных местах, кафе, барах и ресторанах сократились в три раза. Увеличение поступлений от онлайн-дистрибуции связано с бурным ростом стриминга — люди на изоляции слушали музыку, смотрели видео, и поэтому активность в данном направлении выросла, объяснил эксперт. "Если говорить о тенденциях, нам кажется, ситуация выправляется, — заявил Максим Дмитриев. — В ближайшее время рост цифровых продаж будет умеренным — в пределах 10–15%. Что касается наших прогнозов по развитию организаций по коллективному управлению правами, мы, к сожалению, в краткосрочной перспективе не сможем выйти на уровень докризисного периода 2019 года. Это прежде всего касается публичного исполнения музыкальных произведений и фонограмм, ведь этот сегмент тесно связан с состоянием и динамикой, понесшей серьезные потери сферы общепита. Однако по некоторым другим направлениям деятельности можно рассчитывать на более быстрое восстановление".

На рост онлайн-сегмента в 2020 году указал и Евгений Сафронов: "Деятельность в сфере онлайн продолжит набирать обороты, здесь зарабатывают сейчас больше денег, чем в 2019-м, несмотря на пандемию, а может быть, и благодаря ей".

Еще одну из причин, затрудняющих развитие творческих индустрий в 2021 году, назвал директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес. С его точки зрения, экономическое развитие невозможно без решения правовых вопросов, основанных на поиске баланса интересов между участниками рынка. "В России существует запрос на пересмотр аккредитации прав на копии и репродукции. К нам поступают просьбы на использование произведений изобразительного искусства, но из-за того, что невозможно определить, где конкретно находится автор, в предоставлении прав приходится отказать. В некоторых странах, например, в Швеции, существует режим аккредитации, который позволяет ОКУПам давать права от имени всех авторов изобразительного искусства. Это, с одной стороны, позволяет легально использовать репродукции в коммерческих целях, а с другой — все авторы получают вознаграждение", — заявил директор УПРАВИС.

С позицией о необходимости законодательной доработки также согласилась певица, автор, правообладатель, и.о. Председателя Авторского Совета НЦИС и член Президиума ЕАКОП Ирина Видова-Молчан. По ее словам, нужны четкие механизмы выплат цифровыми сервисами авторских вознаграждений. "К примеру, в Германии готовится закон, предусматривающий перенос ответственности за размещение контента с пользователей на владельцев цифровых сервисов. Надеюсь, летом эта инициатива будет одобрена в Германии и подобные законы появятся во всех странах мира".

Важность правовой поддержки отрасли отметили также и представители творческих объединений — заместитель директора МХТ им. А.П. Чехова Карина Кондрашова и первый заместитель председателя правления Российского музыкального союза Юлия Иванина. По заявлению Юлии Иваниной, Российский музыкальный союз уже выступил с инициативой законодательно усовершенствовать механизм начисления вознаграждений за использование контента в сети интернет и на различных музыкальных цифровых платформах и сервисах.

Завершение дискуссии прошло все же на позитивной ноте — участники Creative Global Talks указали на то, что в 2020 году, несмотря на значительное сокращение деятельности офлайн-сегмента творческих индустрий, ключевые игроки рынка — театры, музеи, фестивали и т.д. — смогли освоиться в онлайн-форматах. Однако для эффективной монетизации доходов от цифровых платформ нужны законодательные изменения, ведь именно от этого зависят темпы роста творческих индустрий в дальнейшем.

В обсуждении ключевых проблем отрасли творческих индустрий также приняли участие член правления Гильдии композиторов Союза кинематографистов РФ Андрей Батурин, исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий, генеральный директор "Экспо-Парк Выставочные проекты" Василий Бычков, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, заместитель директора Центра научно-технической и инновационной политики Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Михаил Гершман, искусствовед, заместитель председателя секции скульптуры Объединения московских скульпторов и Московского союза художников (ОМС и МСХ) Петр Баранов и др.

Запись дискуссии размещена на официальном YouTube-канале Creative Global Talks.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах — членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

ЕАКОП — ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), является членом IFFRO.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).

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