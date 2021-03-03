В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" с начала года обследовано почти 700 км газопроводов

ТАСС. 3 марта. Специалисты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) за первые два месяца 2021 года обследовали почти 700 км магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов в зоне производственной ответственности предприятия. Как сообщили в среду в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, выполнение программы по диагностике газовых трасс методом внутритрубной дефектоскопии (ВТД) продолжается, несмотря на сложные погодные условия, установившиеся на большей части Уральского региона.

"К началу календарной весны специалисты Общества провели ВТД на семи магистральных газопроводах и газопроводах-отводах в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях. Работы ведутся непрерывно. Так, 27 февраля завершилась проверка I нитки МГ "Бухара – Урал" на участке от поселка Красногорский до города Карталы (Челябинская область)", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в течении этой недели на Среднем Урале проводится обследование отвода к газораспределительной станции №1 города Асбеста. На Южном Урале сотрудники Красногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов и Управления аварийно-восстановительных работ №1 готовятся к ВТД на отводе "Ургала – Куваши".

"На сегодня ВТД во всем мире является основным способ контроля технического состояния газо- и нефтепроводов. Для ее проведения в трубу последовательно запускают серию специальных устройств, осуществляющих очистку внутренней полости и контроль качества стенок. На основании полученных данных эксплуатирующие организации формируют свои планы и графики проведения ремонтных работ", - добавили в ГТЕ.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.