Охват станций "Русской Медиагруппы" увеличится на 7 миллионов слушателей

Москва, 3 марта. В первом полугодии 2021 года суммарное проникновение всех радиостанций, входящих в состав холдинга "Русская Медиагруппа", увеличится более чем на 7 миллионов слушателей. К сети вещания присоединится более 20 городов.

Радиостанции холдинга зазвучат на частотах, полученных на Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию "Русской Медиагруппой" и её сетевыми партнёрами. Запуск станций ожидается в ближайшее время.

Также в число новых городов вещания входят уже действующие региональные станции, принадлежащие сетевым партнёрам "Русской Медиагруппы", по которым получено решение Федеральной конкурсной комиссии Роскомнадзора о смене программных концепций вещания на радиоформаты холдинга.

Таким образом радио Monte Carlo (6+) зазвучит в Перми, Хабаровске, Тольятти, Казани, Бузулуке и Владикавказе. Радио DFM (6+) – в Волгограде, Сарове, Бугульме. "Русское Радио" (6+) – в Моздоке, а радио MAXIMUM (6+) – в Твери.

"Радио имеет огромный потенциал развития и расширения зоны покрытия, и этим оно уникально – рассказал управляющий директор АО "Русская Медиагруппа" Дмитрий Медников. – Одна из основных задача "Русской Медиагруппы" на сегодняшний день – максимально использовать этот потенциал и непрерывно увеличивать свою аудиторию. Опыт показывает, что удачное программирование и позиционирование на региональном рынке позволяет станциям "Русской Медиагруппы" демонстрировать стремительный рост".

"Русская Медиагруппа" в очередной раз отмечает большой интерес региональных партнёров к своим радиоформатам, благодаря которому в первом полугодии 2021 года к нам присоединится 7,223 млн слушателей.